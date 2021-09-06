9月15日小米舉辦海外線上新品發表會

周一 (6 日) 小米 (1810-HK) 發佈產品預售通知，宣佈將於 9 月 15 日晚 8 點舉行海外產品線上發表會，市場預期這次小米將公布全新的 11T 系列及其他智慧型消費性電子產品。

之前已有媒體爆料稱，小米 11T 將搭載聯發科 (2454-TW) 晶片，搭配 64MP OmniVision OV64B 主鏡頭、索尼 IMX355 廣角鏡頭和 3 倍變焦的長焦微距鏡頭。此外，小米 11T Pro 將搭載高通 (QCOM-US) 驍龍 888 晶片、5000mAh 電池，支援 120W 超級快充和 120Hz OLED 螢幕。

此外，新品發表會還可望推出小米 11 Lite，其將包含 4G 和 5G 兩個版本，分別搭載驍龍 732G 和驍龍 778G 處理器，可以看作是國外的小米 11 入門版。

(圖片: AFP)

不過也有分析指出，這次新品也有可能是 K40 系列，而非小米 11 系列。因近期外流的手機宣傳照顯示，小米即將推出的新手機與去年下半年推出的 K30 機型相似。

該新機型可能搭載驍龍 870 處理器，而後置相機模組中包含兩個較大的鏡頭與一個較小的鏡頭，主鏡頭畫素為 5000 萬，背部左下角為小米 5G 標誌，音量鍵和電源鍵都在機身右側。螢幕為 6.7 英吋的 OLED 螢幕。

此外，已經在中國正式推出的小米平板 5 系列也可能會在本次海外發表會中正式亮相。