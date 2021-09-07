〈台股盤前〉電子股續強成關鍵 蓄勢挑戰前高17643點

儘管美股周一休市，台股電子盤仍穩居盤上，一度上漲 75 點，終場小漲 26 點，法人看好，台股本波上漲動能由電子股帶動，在電子股動能不減下，有機會守穩前低 17319 點，蓄勢挑戰前高 17643 點。

晶圓代工龍頭台積電近期在美、中兩地進行擴產，也持續擴大投資台灣，近日傳出下個重大投資將前往高雄，選定中油高雄煉油廠舊址，預計將用於生產 7 奈米，最快 2023 年開始動工。

晶圓代工廠聯電 7 月營收繼衝破 180 億元新高後，8 月營收再攀升至 187.9 億元，月增 2.3%，年增 26.6%，連四個月創新高；前 8 月累計營收 1351.6 億元，年增 15.53%。

台塑四寶 8 月營收共達 1447 億元，月增 1%，年增 68%，其中，台塑、台化在歲修、定檢廠房陸續恢復生產，營收均較上月成長，南亞受惠電子材料需求強勁，化工、聚酯、塑膠各產品營收增溫，營收再創高，已是第四度創高，台塑化則因變種病毒壓抑油價向上動能，為四寶中唯一營收較上月下滑者。

市調機構公布面板 9 月上旬報價，受終端需求轉弱，各尺寸電視面板全面續跌，平均價格較上月底下跌 5-8 美元，其中，32、43 吋中小尺寸面板近兩周跌幅就達逾 5%，9 月跌幅恐持續擴大，而顯示器面板漲勢也持續收斂，其中 21.5 吋、27 吋價格都已持平上月底，出現反轉訊號。