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〈台股盤後〉台積電獨撐盤 翻黑下跌21點失守17500點大關

鉅亨網記者劉韋廷 台北
〈台股盤後〉台積電獨撐盤，翻黑下跌21點失守17500點大關。(鉅亨網資料照)
〈台股盤後〉台積電獨撐盤，翻黑下跌21點失守17500點大關。(鉅亨網資料照)
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台股盤後台積電晶圓雙雄面板

台股今 (6) 日早盤在晶圓雙雄台積電、聯電撐盤下，一度大漲逾百點，最高衝上 17633.67 點，但午盤過後高檔賣壓出籠，櫃買指數率先翻黑，聯電也回測平盤，拖累大盤終場下跌 21.62 點，收在 17495.3 點，失守 17500 點整數關卡，高低震盪達 172 點，成交量為 3732.77 億元。

觀察電子權值股走勢，台積電表現續強，扮演穩盤要角，最高衝上 638 元，攀上近六個月高點，終場則收在 631 元，漲幅達約 1.7%，聯電則在高檔賣壓出籠影響，回測平盤，終場小跌 0.1 元，收在 69.9 元，鴻海、聯發科表現則相對疲軟，跌幅均超過 1%，壓抑大盤表現。

盤面上生技醫療族群相對強勢，受近期變種病毒來勢洶洶，多檔防疫概念股獲買盤青睞，毛寶、美德醫 - DR 雙雙攻上漲停，康那香、安特羅漲幅也均超過半根停板，包含永光、恆大、瑞基、雃博、合一、國光生、亞諾法均力守盤上。

板卡族群再度受比特幣報價衝上 5.1 萬美元激勵下，早盤多檔概念股攻上漲停價位，雖然午盤過後漲勢收斂，但映泰、華擎漲幅仍達逾 3%，青雲、技嘉、華碩、微星等也維持盤上表現。

盤面上弱勢族群則集中面板、航運族群，受電視面板報價走跌利空衝擊，面板三傑友達、群創、彩晶早盤持續破底，一度大跌逾半根停板，午盤過後雖有低接買盤進駐，終場跌幅仍接近 2%，面板驅動 IC 指標個股聯詠、敦泰、天鈺、矽創同步走跌。

航運三雄也回檔修正，開低走低，陽明終場大跌 6%，長榮、萬海跌幅也超過 5%，拖累大盤由紅翻黑，而航運占大盤成交比重也萎縮至 16%，盤面仍由電子族群主導，占比達 65%。

法人指出，台股近期將由電子股重回主流，且進入傳統消費性電子旺季，大盤可望維持多方整理格局，本周也是上市櫃公司 8 月營收公布旺季，投資人可以留意相關個股營收表現、後市展望。

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