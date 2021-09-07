調查：日本7成製造業受材料短缺影響 製造成本出現上揚

一份報告指出，日本有 7 成製造業者因受到半導體等材料的供應短缺影響，導致製造成本上揚，此外，有 5 成企業在製造成本上揚的情況下、仍然沒有調高銷售價格，獲利恐遭受侵蝕。

《日本經濟新聞》7 日 (週二) 報導，日本從事製造業訂單系統服務的新興企業「A1A」，在 2021 年 7 月 16 日至 8 月 13 日之間，針對日本全國約 2000 家製造業負責調度的部門、所實施的問卷調查結果 (79 家企業回答) 發現，有 7 成製造業者受到半導體等材料的供應短缺影響，導致製造成本上揚；也有 5 成企業在製造成本上揚情況下，仍沒有調高銷售價格。

9 成企業為了減少事業遭受衝擊，都透過提前下單或調漲價格因應，實施因應措施的企業中，在改善成果方面、有 6 成得以控制對生產造成的影響，而對客戶所造成的影響方面也有 5 成得以避免；不過當中也有 2 成企業表示，沒有出現改善成效。

關於將來，多數企業表示，在容易發生供需短缺的材料方面、會考慮尋求替代品或是確保庫存。

A1A 指出，即使企業接受價格調漲，但是在供需上還是有調度不及的可能，且此類問題若持續發展下去，選擇調漲銷售價格的企業也可能隨之增加。