三菱汽車與孟加拉國營企業簽合作備忘錄 計畫在當地設廠

據《日本經濟新聞》2 日報導，日本三菱汽車 (7211-JP) 正考慮在孟加拉興建全新的汽車組裝工廠。該公司計畫與孟加拉的國營企業共同成立合資公司，關於建廠時機等事宜、會在 2025 年之前來做出決定。

三菱汽車的經營戰略是以東南亞新興國家為主，因此打算在擁有 1.6 億人口的孟加拉開拓市場。

三菱汽車在 2 日下午與孟加拉國營企業「孟加拉鋼鐵工程公司」(BSEC) 簽下合作備忘錄，將針對汽車工廠興建可能性等、在 2025 年之前進行相關討論。

新工廠打算利用東南亞等地所出口的 KD 件，擴大汽車組裝生產，以應付孟加拉國內需求。三菱在通盤考量孟加拉政府的支援及優惠措施後，將檢討生產能力、投資金額及導入車款等事宜。

三菱汽車自 1977 年開始，就與 BSEC 旗下的汽車製造商 Pragoti Industries Limited(PIL) 合作，並委託 PIL 生產汽車。目前 PIL 生產三菱休旅車「Pajero Sport」等，三菱並沒有在孟加拉設廠。三菱 2020 年度在該國的新車銷售量約 1700 輛，生產台數約 200 輛左右。

孟加拉的汽車市場是以中古車為主，新車需求有限，不過三菱在當地稱霸新車市場，看好孟加拉汽車市場將隨著經濟發展而擴張，三菱也因此打算擴大當地業務。

三菱計畫運用針對東協 (ASEAN) 市場所開發的產品，要在南亞、墨西哥、非洲等地的新興國家擴展銷售。目前該公司也在東協的泰國、印尼等 5 個國家擁有生產據點。