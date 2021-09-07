疫情恐升溫推升宅經濟 三大電商平台9月營運不淡

新北幼兒園群聚疫情擴大，投資人憂心國內疫情恐再升溫，今 (7) 日防疫概念股連袂強彈，其中，電商雖處在 9 月淡季，二大業者網家 (8044-TW) 和富邦媒 (8454-TW) 均表態，中秋檔期銷售熱絡，而緊接著 99 購物節到來，創業家兄弟 (8477-TW) 認為，在宅商機可望轉強之際，看好電商成長趨勢將延伸至第四季旺季。

富邦媒指出，下周末將迎來中秋佳節，線上月餅買氣爆棚，旗下通路 momo 購物網近 2 個月中秋月餅熱銷累積突破 5 萬盒，熱銷價格帶落在 700-1500 元。

網家表示，PChome 24h 購物喜迎企業預購中秋禮盒的商機，網羅多達 1600 款禮盒商品，8 月整體中禮盒銷量較去年同期大幅成長 7 倍，銷售動能強勁。

除了中秋採購商機挹注，電商界 99 購物節將至，創業家指出，據統計，電商四大節日在活動主波段的消費人數可高出平日 3 倍，在營業額上也有高達 4.3 倍的跳升；若以近期的 618 大節觀看數據，相較去年同期，消費人數躍升 2.2 倍，預期此成長趨勢將延伸至第四季電商旺季。

生活市集觀察站內數據也發現相同趨勢，今年在宅商機的發酵下，618 購物節比起去年同期銷售增加近 30%，當日流量則有 57% 增幅，看好緊接著而來的 99 購物節買氣。