〈宏正法說〉泰國新廠受疫情影響有限 明年可望損平

宏正 (6277-TW) 為分散生產營運風險，除既有中國、台灣廠外，今年第二季也正式啟用泰國新廠，宏正財務長暨發言人陳健南今 (7) 日表示，新廠營運狀況符合預期，受疫情影響有限，目前產能稼動率已提升至 80-90%，也估新廠一年內將達損平，並可節省每年銷美關稅約 1500 萬元。

陳健男表示，泰國廠是宏正近年營運重點之一，主要目的是降低關稅及運費成本，由於目前中低階產品多在中國製造，銷美須支付 25% 關稅，內部就推估，每年光關稅就須支付 1500 萬元成本，因此未來規劃將銷美產品移往泰國生產。

陳健男指出，泰國廠未來也可望補足中國廠產能，同時達到分散生產風險的目標。

另一方面，法人關心泰國當地水災、疫情影響，陳健南回應，宏正泰國廠在曼谷東南方的春武里府，並未受水患影響，目前工廠約 100 多人，在符合防疫措施的條件下維持正常營運，今年 4-5 月已進入試產，雖然目前營運貢獻仍低，但預期營運首年就將達到損平。

根據宏正規劃，隨著泰國廠正式營運放量，今年泰國廠營收貢獻可望占整體營收約 1 成，未來每年也將以 10 個百分點為目標成長，預期 2025 年將泰國廠營收比重拉升至約 5 成。