指數配合疫情趁勢拉回 換股趁現在

週二指數開高震盪尾盤收斂跌幅，控盤者利用疫情把指數個股向下調整拉回，強勢股拉回：晶圓代工台積電 / 聯電拉回，IC 設計：MCU 新唐 / 九齊、USB4.0 創惟 / 威鋒、電源管理 IC 茂達 / 偉詮電、電子紙驅動 IC 晶宏、記憶體控制 IC 點序本波強勢股全面拉回；弱勢股反彈：防疫股口罩的恆大 / 康那香、疫苗高端、居家生活宅配通 / 網家；貨櫃航運萬海漲停 / 長榮陽明大漲；面板友達 / 群創 / 彩晶反彈。

資金輪動讓市場喘口氣，讓秩序重整，這是換股的時機，只要股價還在低檔，營收還在創高，就是未來資金進駐的方向。

技術面上高檔回跌化解 KD 高檔死叉量價背離。今天指數拉回個股普遍大跌，能拉尾盤的基本上主力已經開始回流，翻紅的更強更多的在電子：利基型記憶體晶豪科 / 華邦電；低本益比的車用題材虹堡 / 威健，都可以注意。

指數在季線繼續整理，行情總在悲觀中誕生，目前市場很悲觀，行情正準備再度啟動，好好掌握低檔佈局才能賺。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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