智伸科8月營收終結連4跌 看車用晶片Q4漸緩解

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (7) 日公布 8 月合併營收為 7.14 億元，月增 2.64%，年增 3.95%，續創同期新高，也終結連 4 月下滑走勢，展望後市，智伸科認為，即將進入傳統車市旺季，且汽車供應鏈多預期全球車用晶片短缺狀況可望於第四季逐漸緩解，汽車客戶拉貨力道已見回溫。

智伸科前 8 月合併營收 59.15 億元，年增 35%，已超越去年前 10 月營收規模。

智伸科指出，儘管汽車業務受車用晶片短缺和車廠暑休淡季影響，短期有汽車客戶訂單遞延，不過，居家辦公和 5G 設備升級等需求，帶動電子事業出貨穩定成長，加上醫療和運動相關關鍵零組件需求暢旺，均維持一定的營運動能。

展望後市，智伸科認為，電動車已是全球品牌車廠致力推進重點，預期將可帶動主要 Tier 1 客戶的拉貨，隨著與客戶共同開發電動車、油電混合車等安全、動力和傳動系統相關產品，維持良好訂單能見度無虞。

就第四季來看，智伸科指出，由於車用晶片短缺情況有望於第四季逐漸緩解，預料車廠與客戶下單將回歸正常水準，目前已感受到汽車客戶拉貨力道有回溫跡象，加上醫療和電子均有新產品量產出貨，第四季整體營運向上成長。