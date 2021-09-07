菜價飆漲 8月CPI年增率2.36% 三度衝破通膨警戒線

主計總處今 (7) 日公布 8 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 2.36%，是今年以來第三度突破 2% 通膨警戒，主因蔬菜受天候影響，量減價揚，菜價大漲 35%，加上機票價格上漲、油料費比較基期低等因素所致。

主計處說明，8 月受天候狀況影響食物價格，加上恢復電價，實際上暫無通膨疑慮，若扣除蔬菜水果，CPI 年漲 1.83%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 僅漲 1.33%。

不過，主計總處也提及，國際原物料價格仍居高不下，未來是否影響民生物價，仍將持續關注，若原物料價格回穩，加上天候轉趨穩定，CPI 年增率有望回降至 2% 以下。

圖：主計總處提供。

就七大類來看，交通及通訊類年漲 6.51% 最多，其中，油料費持續受去年比較基期低的影響，大漲 23.24%，機票價格也大漲 26.64%，惟通訊設備價格下跌 10.66%，抵銷部分漲幅。

而食物類漲 3.84%，則是反映 6 月以來接連豪雨影響，蔬菜、水果價格分別上漲 35.22%、3.60%，而肉類和水產品價格也分別漲 5.38%、2.84%。

另一方面，由於部分服飾優惠較去年減少，成衣價格上漲 2.64%，使衣著類漲 2.04%

主計總處指出，前 8 月平均 CPI 年漲 1.64%，其中，商品類漲 1.97%，服務類漲 1.33%；若扣除蔬菜水果，漲 1.53%，而核心 CPI 僅漲 1.18%。

與鄰近國家 (地區) 相比，前 7 月我國 CPI 年漲 1.53%，南韓漲 1.9%，新加坡漲 1.7%，香港漲 1.4%，中國漲 0.6%，日本跌 0.6%。