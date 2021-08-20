日本7月核心CPI連12降但降幅縮小 行動通訊費驟減

日本 7 月核心 CPI 年減 0.2%，連續 12 個月下滑，但優於市場預測中數年減 0.4%，也小於 6 月的年減 0.5%。行動電話通訊費用創下歷年來最大降幅，不過能源價格增幅擴大支撐整體物價。

日本總務省 20 日 (週五) 公布 2021 年 7 月份消費者物價指數 (CPI，2020 年 = 100)，不含生鮮食品的核心 CPI 報 99.8，年減 0.2%。當月行動電話通訊費用年減 39.6%，能源價格年增 5.8%(6 月報年增 4.3%)。

此外，汽油價格年增 19.6%，煤油價格年增 25.2%，增幅都超過前一個月份。

能源價格是左右物價後勢的關鍵。日本總務省的業務負責人表示，前月的原油價格呈現上揚走勢，但近來起伏不定，有必要觀察接下來的價格走向。

日本總務省針對 CPI 統計實施 5 年 1 度的基準修訂，在 2020 年基準提高行動電話通信費用的比重。依照日本總務省的說法，若採 2015 年基準來作計算，7 月的核心 CPI 報年增 0.4%。

採 2020 年基準的 7 月整體 CPI 年減 0.3%。其中，生鮮蔬菜下滑 9.6%，壓低指數表現。小黃瓜下滑 23.9%。不含生鮮食品及能源的超核 CPI 年減 0.6%，行動電話費用仍壓低指數表現的重要因素。