〈進出口統計〉8月出口續創新高 財部估今年單月有望突破400億美元

在電子與傳產加持下，8 月出口續創歷年單月新高，單月出口值 395.5 億美元，較去年同期增加 26.9%，累計前 8 月出口值共 2844.2 億美元、年增幅 30.9%，財政部預估，在電子漲價效應與美國基礎建設帶動下，今年單月出口值有機會站上 400 億美元關卡。

財政部今 (7) 日公布進出口統計，在全球終端需求暢旺與原物料價格維持高檔拉抬下，單月出口值不僅創歷年單月新高，更首度逼近 400 億美元大關，主要出口貨類中包括電子零組件、資通訊設備、基本金屬與其製品出口值，同步突破前 (7) 月高點。

其中，電子零組件與資通訊設備，受惠新興科技與數位轉型商機挹注，單月出口值分別達 152.2 億美元、54 億美元，兩者連袂創單月新高。

傳產貨類價量齊揚，包括基本金屬與其製品、機械等單月出口值分別 32.5 億美元、25.1 億美元，同樣刷新歷年單月新高紀錄，化學品單月出口值 21.3 億美元、年增 61%，塑橡膠單月出口值 25.9 億美元，也較去年同期增加 42.7%。

統計今年前 8 月，主要出口貨類中年增幅約 2 到 5 成左右，其中又以塑橡膠與相關製品較去年同期增加 47.9% 位居領先地位。

財政部統計處處長蔡美娜分析，雖有 Delta 變種病毒變數干擾，但從國際研調機構資料來看，全球景氣向上趨勢不變，在 5G 高效能需求驅動下，半導體需求呈現結構性改變，預估產能將一路吃緊到明年，加上伺服器買氣催化，預期下半年記憶體表現也不看淡。

至於基本金屬與塑橡膠部分，受惠主要國家基礎建設支撐需求，加上部分國家減產與加稅措施，預估基本金屬到上半年有一定程度支撐；另外，塑橡膠雖有疫情與航運緊繃恐壓縮下半年旺季表現，但因市場需求仍在加上基期偏低，研判下半年還是能維持向上走勢。

展望後市，蔡美娜表示，9 月適逢中秋連假，工作天數將比 8 月減少 2 天，但在全球景氣趨勢向上與市場需求帶動下，預估 9 月出口仍有 23% 到 27% 的年增幅，換算單月出口值約 378 億美元到 390 億美元左右，如果預期成真，9 月出口可能擠進歷年單月前三大行列。

蔡美娜補充，儘管今年出口基期墊高，預估明年出口增幅可能收斂至 5.2%，但可以確定的是，未來每個月出口值都將超過 300 億美元，未來單月出口 300 億美元已是可以確立的新常態。