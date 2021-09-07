調查：65%企業預期基本工資小漲2% 月薪增559元

明年基本工資與軍公教薪資可望雙漲，人力銀行調查超過 1200 位企業人資及用人主管，65% 預期基本工資會調漲，月薪平均調幅 2.33%、時薪 2.26%。若軍公教明年調薪，逾半企業人資認為，公司不會因此跟進調薪，仍要看營運狀況、留才等條件。

勞動部預計 9 月將召開基本工資審議委員會，104 玩數據網路回收 1272 份企業人資或用人主管問卷調查，65% 企業看漲基本工資，預期平均月薪增加 559 元、約 2.33%，將達 24559 元；時薪則增加 4 元、約 2.26%，將達 164 元。另有 26% 企業持平看待。

調查也顯示，57% 人資或用人主管認為，企業將不會跟進軍公教調薪，而是回歸營運基本面及留才獎勵。

104 玩數據分析 2011 至 2021 年上半年，共計 560 萬筆求職會員薪資，近 11 年來，62 個產業的平均月薪從 3.7 萬元、上升到 4.2 萬元，增幅 13%，但同一期間的消費者物價指數 (CPI) 大約上漲 10%，扣除物價漲幅後的「實質薪資增幅」，僅約 2.3%。

從各產業近 11 年實質薪資增幅來看，大於 10% 的飆漲群共有 5 大產業，包括石油煤製品製造業、能源開採、水電能源供應、郵政及快遞業、非金屬礦物製品製造業 (如陶瓷玻璃、耐火材、水泥等)。主要因原物料上漲、產業獲利，以及產業長年大缺工。

穩健群包括半導體、軟體網路、電腦及消費性電子製造業、鞋類紡織製品製造業、金融業等相對高薪群，近 11 年的薪資漲幅也相對穩健，高於平均值，介於 2.3% 至 9.9%。