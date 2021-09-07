東森購物前8月獲利年增逾3成 已賺超過1個股本

東森國際 (2614-TW) 轉投資東森購物今 (7) 日公布 8 月合併營收 (含草莓網、熊媽媽買菜網) 為 24 億元，年增率 17.2%，單月稅後純益 1.46 億元，年增率 8%，累計前 8 月合併營收 185.9 億元，年增率 20.1%，稅後純益 11.5 億元，年增 34.7%，每股純益已達 11.31 元。

東森說明，東森集團去年整體營收 330 億元，獲利 18 億元，今年將挑戰 500 億營收，目標獲利 33 億元。

東森指出，東森購物是國內電商中少數採取多通路銷售的電商，除了網路，還包含電視購物和電話行銷可接觸不同客群，疫情期間，受益於宅經濟，東森購物的 5 月網路業績占比從 41% 提升到 46%，明顯超越電視業績，7 月更達到 49%。

同時，生鮮網購成為網購新焦點，東森集團旗下熊媽媽買菜網 6 月在新莊的新倉甫落成，因應疫情升溫以新舊倉分流出貨，有效增添業績，而目前除了自有車隊占 90%， 8 月起也與新竹物流合作，加入熊媽媽機車快配運送行列。

東森說明，熊媽媽新倉動線設計更流暢，提高 25% 的人力撿貨效率，冷凍商品的耗損率也降低 60%，有效減少成本支出。

目前東森購物會員人數共 911 萬，女性網購消費占比 70%，年齡層則以 50-59 歲會員為主力消費群，約占 29%， 40-49 歲的會員也占 21%。

東森購物統計前 8 月銷售狀況，以食品類和生活用品最熱銷，各占 24%，且均較去年同期大幅成長 30%、28%，顯示平常在實體店面採買食品及生活用品的消費者，逐漸改為線上購買，其次是保健食品類占了 18%。