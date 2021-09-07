客戶拉貨力道強 永光下半年營運正向

永光 (1711-TW) 今 (7) 日召開法說，永光表示，下半年出貨受海運不確定性影響，但訂單需求存在，仍正面看待，並持續積極布局半導體製程相關化學品與材料，因應需求成長契機。

永光目前主要產品營收占比，分別為色料化學品 46％、特用化學品 23％、電子化學品 15％、碳粉 14%、醫藥事業 2.6％。

展望下半年，永光表示，由於供應鏈緊張情況持續惡化，下半年營收成長受海運貨源掌握能力影響，不過訂單需求仍存在，對下半年營運不看淡，若供應鏈物流管理得宜，能維持上半年出貨能量，對下半年正面看待。

永光近來持續優化產品組合，色料事業朝數位墨水、節能省水產品布局，特化事業發展配方型安定劑，電子化學事業則發展半導體製程化學品、顯示器面板低溫材料等。

永光指出，半導體、顯示器產業這兩年都有很好的成長空間，公司也持續開發更多下世代製程所需的功能性電子化學品，積極與台灣與中國下游業者共同開發市場，加上半導體龍頭客戶宣布未來幾年擴產，要求供應鏈跟上腳步，永光也做好供應量能。

受惠特化與電子化學品需求動能強勁，加上色料化學品出貨升溫，永光三大引擎同發威，第二季獲利季增 4 成，上半年稅後純益 2.94 億元，年增 1.9 倍，每股純益 0.53 元。