iPhone 13要來了！蘋果邀請函正式寄出 台灣時間9/15線上見

週二 (7 日) 蘋果 2021 年秋季發表會邀請函已正式寄出，訂於美國時間 9 月 14 日上午 10 時 (台灣時間 15 日凌晨 1 時) 舉行。

蘋果將於 Apple Park 舉行年度新產品發表會，由於新冠疫情關係，這次秋季發表會依舊採取線上形式召開，這是蘋果連續第二年採用此模式。

一如既往，秋季發表會的邀請函中並未揭露太多訊息，只簡短地寫上 「California streaming」(加州串流媒體)。

蘋果 2021 年秋季發表會邀請函已正式寄出 (圖片：蘋果)

蘋果邀請函中還帶有驚喜，即一個小小的 AR 擴增實境彩蛋，果迷打開圖片後可以看到蘋果 Logo，接著鏡頭會帶到日落晚霞映照的湖畔和立體的蘋果發表會日期，山湖背景色令外界聯想到，近期傳聞 iPhone 13 的 2 款新色「日落金 (Sunset Gold) 」和「玫瑰金 (Rosé)」。

依照外媒爆料，果迷可以期待蘋果推出一系列的最新產品，包括 iPhone 13、

Apple Watch Series 7、和 AirPods 3 代。

另外，果迷還有望看到蘋果推出新款 iPad mini 6 代、iPad 9 代，以及受到矚目的全新 14 吋、16 吋 MacBook Pro 筆電。

蘋果 (AAPL-US) 上週五 (3 日) 創下新高 (154.30 美元) 後，蘋果週二 (7 日) 上漲 1.55% 至每股 156.69 美元，再度創下歷史新高紀錄，今年迄今已上漲超過 21%。