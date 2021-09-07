〈比特幣成薩國貨幣〉墨比爾斯看衰 稱不太可能吸引他國跟進

薩爾瓦多週二 (7 日) 起將比特幣納為法定貨幣，創全球首例，但「新興市場教父」墨比爾斯 (Mark Mobius) 認為，這項舉動不太可能吸引其他國家跟進。

墨比爾斯週二接受彭博訪問，他認為比特幣既不方便又存在風險，幾乎沒有其他國家可能將比特幣視為法定貨幣。

「如果有政府，尤其是美國政府，允許人民使用比特幣或其他加密貨幣繳納稅款，那麼我可能會改變主意，因為這樣比特幣將有可能成為國際公認的貨幣。」但就目前來說，墨比爾斯認為這種情況不會太快發生。

過去 20 年來以美元作為法定貨幣的薩爾瓦多，週二 (7 日) 正式將比特幣列為法定貨幣，創全球首例。薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 認為，比特幣有助於降低匯款成本，使金融體系更具包容性，並透露該國近期已買入 400 枚比特幣，換算價值約 2,000 萬美元。

儘管如此，這項行動仍引發外界擔憂，將具有高度波動性的比特幣作為法定貨幣，恐危害與國際貨幣基金 (IMF) 的金融援助談判，並傷及薩爾瓦多本來就疲軟的經濟基本面。

墨比爾斯認為，薩爾瓦多將比特幣視為國家處於破產困境的救命稻草，除非是一些金融體質較弱的國家，例如古巴，否則不會有任何國家廣泛採納比特幣。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)