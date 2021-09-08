〈比特幣成薩國貨幣〉成薩爾瓦多新法定貨幣後 比特幣一度暴跌16%

比特幣價格周一突破 5.2 萬美元大關，創今年 5 月以來最高水準，但周二（7 日）在薩爾瓦多宣布比特幣正式成為法定貨幣後，其價格一度暴跌 16%。

截稿前，根據鉅亨數據 ，比特幣價格報 46,998.99 美元，24 小時內下跌 8.99%。

（圖：鉅亨）

與加密貨幣相關的股票 Microstrategy 與 Coinbase 也分別下跌約 6% 與 3.5%。Microstrategy(MSTR-US) 股價下跌 6.40%，每股暫報 666.66 美元、Coinbase(COIN-US) 下跌 3.61%，每股暫報 268.50 美元。

加密貨幣交易所 Coinbase 周二推特上表示，Coinbase 的用戶可能高機率出現延遲或取消交易的情況。另一間加密貨幣交易所 Kraken 也說，正在調查用戶即時的付款與卡片交失敗或延遲的原因。

薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 周二在推特上宣布，為增加伺服器容量，已關閉政府營運的比特幣錢包 Chivo，停止新用戶的安裝服務。

Bukele 說：「用戶此時輸入任何數據都會出錯，雖然這是一個較為簡單的問題，但無法透過與系統連線解決。」

加密資產管理公司 Valkyrie Investments 執行長 Leah Wald 表示，市場的反應並不令人意外，該消息進入市場已「一段時間」，市場已基本消化。

Wald 說，薩爾瓦多首次宣布消息時，對比特幣的價格影響不如預期的那樣重大，可能是因為薩爾瓦多人口比紐約還少，也因為公布的細節少，多數人仍持觀望態度。此外她也指出薩爾瓦多人民多數生活困苦，沒有參與比特幣所需的網路或智慧型手機。

Wald 補充說，交易費用、處裡時間與其他障礙也讓 Chivo 更像是一個試驗性的測試，而不是國家人民貧困問題的解決方案。

薩爾瓦多政府除要求企業接受比特幣支付外，也安裝約 200 台的比特幣 ATM，還購買 400 個價值約 2,000 萬美元的比特幣，提供給每個註冊 Chivo 的薩爾瓦多民眾價值 30 美元的比特幣。

有部分交易員在社群媒體平台上表示，將購買價值 30 美元比特幣紀念薩爾瓦多的新法律，但比特幣價格仍在下滑。

Wald 說：「值得注意的是，拉丁美洲或其他國家是否也開始採用比特幣作為法定貨幣。如果出現這種狀況，比特幣將出現拋物線式的上漲，因為更多人可以隨時購買加密貨幣，使用比重與價格也會水漲船高。」