外資砸45.68億元買超海運三雄 反手大砍面板、半導體

外資今 (7) 日買超 61.59 億元，連 3 個交易日買超，台指期也加碼多單 715 口，淨空單未平倉降至 1.59 萬口；現股方面，外資今日大買貨櫃海運三雄共 3.3 萬張、金額達 45.68 億元，同時反手大砍面板三虎，以及聯電為首半導體族群等電子股。

外資今日大買貨櫃海運三雄長榮 2.14 萬張、陽明 6070 張、萬海 5545 張，其餘傳產股則有中石化 1.01 萬張、台玻 3650 張；金融股方面，外資買超台新金 1.48 萬張、開發金 1.11 萬張、王道銀行 4280 張。

電子股來看，外資買超記憶體的旺宏 1.02 萬張、華邦電 4140 張，以及組裝廠仁寶 6707 張、英業達 6472 張，以及強茂 5036 張、欣銓 3824 張、世界 3299 張等。

外資賣超則集中在面板及半導體相關，包含面板三傑群創 3.83 萬張、彩晶 9723 張、友達 6749 張；半導體則以聯電 1.88 萬張，以及相關的個股矽統 7592 張、頎邦 3486 張，另外還有合晶 3730 張。

外資也賣超鴻海 4829 張、大同 3388 張，傳產則賣超鋼鐵股，中鋼 1.88 萬張以及大成鋼、中鴻等；金融股以台企銀 1.13 萬張較多，元大金也被外資賣超 4499 張。

不過，投信與外資對作，買超中鋼 1203 張以及聯電 951 張，另外也買超金控雙雄富邦金 1476 張、國泰金 1024 張。

而投信賣超也多集中在電子股，大砍新唐 6307 張、金像電 2240 張、南茂 1640 張，以及強茂、茂達、佳世達各 1000-1200 張不等；傳產股則賣超華航 1501 張最多。