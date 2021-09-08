深化全球產能布局 英特爾計劃十年砸800億歐元赴歐設廠

企業深受晶片缺貨所苦之際，全球晶片商無不加緊腳步深化產能布局，英特爾 (INTC-US) 計劃未來十年投資 800 億歐元 (近 950 億美元) 於歐洲設廠，並宣布暫時將愛爾蘭工廠作為車用晶片生產據點，幫助緩解晶片產能不足問題。

英特爾執行長格爾辛格 (Pat Gelsinger) 表示，計劃在歐洲打造 2 座晶片廠，並在未來十年將投資規模逐步擴大至 800 億歐元，以滿足電腦、汽車和各類智能產品源源不絕的晶片需求。

自從疫情爆發導致全球半導體嚴重短缺後，各大車商無不積極確保晶片來源，Alix Partners 數據顯示，晶片荒將導致今年汽車銷售額損失 1,100 億美元。

英特爾對此表示，計畫未來 6 到 9 個月開放愛爾蘭工廠的部份產能，為其他公司生產車用晶片，同時建立晶片設計團隊，幫助調整設計，但沒有明確說明開放的產能規模。

格爾辛格預計，未來十年，車用晶片市場規模可望翻倍成長，且隨著駕駛輔助、觸控螢幕及其他需要更多處理能力的功能問世，屆時半導體將佔高階汽車市場原物料成本的兩成以上，遠高於 2019 年的 4%。

上述消息傳出後，台北時間週三 (5 日) 零時許，英特爾盤中小漲 0.5%，暫報 53.78 美元。

為了與晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 競爭，英特爾試圖跨足晶圓代工業務，歐洲建廠計畫為格爾辛格上任以來，將英特爾打造為全球主要晶片代工廠的一連串計畫中的一部份。

今年 3 月，格爾辛格承諾耗資 200 億美元，在美國亞利桑那州建立 2 座工廠，且後續又投入 35 億美元於新墨西哥州的拓展計畫，新廠位置預計年底前作出決定。

近月來，格爾辛格更積極與歐盟成員國政治人物會面，盼為英特爾在歐洲的擴廠計畫取得財政補助，使新廠更具競爭力。

除了歐洲擴廠計畫，英特爾在自動駕駛領域也取得長足進展。格爾辛格週二表示，明年起，旗下自動駕駛子公司 Mobileye 將在以色列和德國展開自駕計程車試點服務，與德國知名汽車租賃公司 Sixt SE 在當地合作的業務，十年後有望以共乘服務形式在德國與其他歐洲國家推出。