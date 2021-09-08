全覽 StarkWare 進展和其 L2 應用表現：dYdX、DiversiFi、Immmutable X 和 Sorare

採用 StarkEx 擴容的 dYdX、DiversiFi、Immmutable X 以及 Sorare 四個應用在 L2 中的市場份額佔據 35%。這些應用在採用 StarkWare 擴容方案後表現如何？StarkWare 近期還有何進展？

撰文：Karen

隨着 dYdX 本月交易量環比激增 20 倍達到 140 億美元，驅動其平臺表現出彩的關鍵擴容方案 StarkEx 再次吸引了社區用戶的密切關注。今天我們來聊一聊採用 StarkWare 擴容方案的四個 Layer2 應用（dYdX、DiversiFi、Immmutable X 以及 Sorare）的平臺表現，以及其 ZK-Rollup 方案 StarkNet 和 Layer2 擴容引擎 StarkEx 的進展。

StarkWare 不管是在擴容方案的開發還是在採用方面都取得了較大程度的突破，並完成了多個里程碑事件。據 StarkWare 首席執行官 Uri Kolodny 表示，截至 8 月 22 日，StarkEX 結算的總交易筆數突破了 1000 萬筆，註冊用戶突破 10 萬。其中，僅 8 月最後一週的交易筆數就接近 100 萬筆，結合 Etherscan 數據發現，通過 StarkEx 結算的交易是當週以太坊 Layer1 總交易筆數的超 11%，而在 8 月 8 日至 14 日當週，這一比例爲 7.2%。

另一方面，據 L2BEAT 數據顯示，截至 9 月 4 日 17:00，在 L2 上，由 StarkEx 驅動的四個應用 dYdX、DiversiFi、Immmutable X 以及 Sorare 的總市場份額超過 35%，其中，僅 dYdX 就佔據近 30% 的份額，鎖倉量達到近 3 億美元。

技術方面，StarkWare 在本月初推出 StarkNet Alpha 2，更注重支持智能合約之間的組合交互，還優化了測試框架允許開發人員在本地測試 StarkeNet 合約部署和交互。除此之外，StarkWare 在 7 月份上線主打使 L2 用戶輕鬆與 L1 交互的 StarkEx 3.0 主網，還提出了一種無需信任的側鏈到 StarkEx 的橋。

在瞭解 StarkWare 的進展之前，我們將先探索這四個 L2 應用在採用 StarkEx 擴容方案後的平臺表現狀況。

dYdX：8 月份交易量環比激增 20 倍

去中心化衍生品交易平臺 dYdX 於今年 2 月底啓用採用 StarkEx 的內測版本，4 月份正式上線 L2 網絡版本。在採用 StarkEx 之後，dYdX 的交易數據呈指數級增長。

交易量方面，根據 Metabase 數據 顯示，4 月底 dYdX 在 L2 上的累計交易量爲 5.8 億美元，7 月底累計交易量達到 34 億美元，而 8 月份單月交易量創紀錄地達到了 140 億美元，環比增幅達到 20 倍，目前累計交易量達到了 180 億美元。不過，dYdX 交易量在 8 月份暴增在很大程度上也與其推出的交易挖礦有關。

dYdX L2 交易量，來源：Metabase

與此同時，dYdX 未平倉頭寸也在 8 月 29 日刷新歷史新高，達到 3.1 億美元，目前略有回落。除此之外，8 月份開始，dYdX 產生的收入也實現了量的飛躍，最近一週的收入達到了 500 美元。

dYdX 未平倉頭寸，來源：Metabase

dYdX 收入，來源：Metabase

DiversiFi：鎖倉量較年初增加 6 倍

DeversiFi 是一個 Layer2 去中心化交易平臺，由 Bitfinex 發起的去中心交易所 Ethfinex 改名而來，早在去年 12 月份 StarkEx 2.0 上線時就宣佈採用發佈了升級版本。

根據 L2BEAT 數據，截止撰稿時，DeversiFi 的鎖倉量爲 4085 萬美元，相較於年初增加近 6 倍。

DeversiFi 總鎖倉量，來源：L2BEAT

不過，需要注意的是，DApp.com 數據 顯示，DeversiFi 在其他平臺表現方面仍未取得重大突破，過去三年多的總成交量不到 5 億美元，6 月份以來的每日合約交互數普遍在 30 以下。

DeversiFi 平臺表現，來源：DApp.com

Immutable X：L2 市場份額爲 0.3%

Immutable X 是由卡牌遊戲 Gods Unchained 背後開發公司推出的、基於 StarkWare 的 ZK Rollup 技術的 L2 網絡 NFT 交易平臺，於今年 4 月 8 日發佈 Alpha 版，本週對所有用戶開放鑄造和交易服務，用戶以零 Gas 費鑄造和交易 NFT。此外，Immutable X 將於 9 月 8 日在 CoinList 平臺上 開啓 代幣 IMX 銷售。

目前暫未有數據分析網站統計 Immutable X 的交易量等數據，不過，根據 Immutable 在 7 月 22 日發佈的 推文，Immutable X 已經處理了數百萬美元的交易量，共發生了超 25 萬筆 NFT 交易。另外，L2BEAT 數據顯示，Immutable 在 L2 上的市場份額爲 0.3%。

Sorare：8 月份 Gas 消耗量比 5 月份少 98.5%

Sorare 是一個夢幻足球遊戲平臺，玩家能夠在遊戲中交易球員卡牌以及收藏數字藏品，於今年 7 月底開始使用 StarkWare 的 ZK Rollup 擴容方案。

採用 ZK Rollup 之後，Sorare 爲其用戶 節省 了超 98% 的 Gas 費，Uri Kolodny 表示，8 月份 Sorare 僅耗費了 30 枚 ETH 的 Gas 費，較 5 月份的約 1900 ETH 減少了 98.5%。

根據 CryptoSlam 數據，Sorare 的單日銷售額在今年 2 月 26 日創下歷史記錄達到逾 200 萬美元后，便出現明顯回落，不過採用 StarkWare 擴容方案之後，銷售額呈緩慢增長趨勢，8 月份產生了近 1484 萬美元的銷售額，環比增加超 67%。當然，目前 Sorare 和 Imumutable X 的交易量仍然較低，多數活動還僅限於鑄造。

Sorare 銷售額數據，來源：CryptSlam

StarkWare 近期進展

StarkWare 有 ZK-Rollup 擴容網絡 StarkNet 和 L2 擴容引擎 StarkEx 兩種主要產品，其中，StarkEx 算是 StarkNet 的一個應用場景，於 2020 年 6 月份部署在以太坊上，利用 STARK 技術爲 DeFi 和遊戲等應用提供可擴展的自託管交易，目前支持 ETH、ERC-20 和 ERC-721 代幣以及合成資產，並且支持其他兼容 EVM 的區塊鏈上的代幣。

StarkNet Alpha V2 支持智能合約間的通信

StarkWare 在 7 月份在測試網 Ropsten 上發佈具有 L1 和 L2 雙向交互以及鏈上數據可用性功能的 StarkNet Alpha V1 版本，時隔兩個多月後發佈 StarkNet Alpha V2 版本，新版本的一個重要功能是支持智能合約之間的組合交互，也就是說各個應用可以直接在 StarkNet 網絡中交互。另外，StarkWare 還提供了一個允許開發者在本地測試其 StarkNet 合約部署和交互的測試框架，不過目前僅包含 L2 交互。StarkWare 正準備對白名單應用推出 StartNet 主網的 Alpha 版本。

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解決 L2 與 L1 的交互和流動性碎片化問題

另外，StarkWare 還在 3 月底上線了 StarkEx 3.0 主網，最明顯的優勢是能夠使 L2 用戶輕鬆與 L1 交互，具體特點包括 L1 Vaults 和 SHARP，其中，L1 Vaults 能夠讓 StarkEx 用戶與以太坊地址以及智能合約地址進行資產交互，SHARP （SHARed Prover）則可以從多個 StarkEx 驅動的應用中收集交易後打包成一個證明，以此來提升每筆交易的 Gas 使用率和交易確認速度。

除此之外，StarkWare 還在與路印 Loopring 合作提出跨 L2 AMM 方案和與 Celer 合作開發 Layer2.finance 的 ZK Rollup 版。

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將構建側鏈-StarkEx 橋

爲滿足側鏈和 L2 之間的資金轉移需求和解決流動性碎片化問題，StarkWare 依賴以太坊的底層安全性提出了一種無需信任且成本較低的側鏈-StarkEx 橋 解決方案（Sidechain-to-StarkEx Bridge）。

以從 StarkEx 撤回資金至側鏈爲例，用戶在給 StarkEx 上的 App 提交鏈下資金提取請求後，App 會在側鏈上的互操作性合約中鎖定指定的資產類別和數量，並命令 StarkEx 將相關資產從用戶的 Vault 轉移到 App 的 Vault 中，然後再由用戶來簽署資金提取請求和激活側鏈上的互操作性合約，同時用戶在側鏈上就獲得了資金。最後，App 才能在 StarkEx 上執行轉賬請求和接收到用戶的資金。

這一過程是去信任的，也就是說，用戶在 StarkEx 上給到運營商（App）資金之前，就已經經過餘額驗證和用戶簽名等流程在側鏈上獲得了要提取的資金。

StartNet 組件和生態系統不斷擴張

值得注意的是，StarkNet 組件和生態系統也在不斷優化和發展，目前 StarkWare 正在與以太坊技術提供商 OpenZeppelin 合作開發標準化智能合約庫，另外，Nethermind 的 Warp 團隊正在通過 「EVM->Cairo 編譯器」將 ERC-20 合約從 EVM 字節代碼轉換爲 StarkNet 合約以在 StarkNet 上部署，下一個目標是將任意智能合約從 EVM 語言 Yul 轉移到 Cairo。

此外，考慮到交易成本問題，StarkWare 也向 MakerDAO 提交了在 StarkNet 上實施 Maker 協議的討論 提案，第一階段希望在 3 個月內在 StarkNet 上構建 DAI 橋，第二階段將在 StarkNet 上啓用 DAI 鑄造。

雖然目前採用 StarkEx 的平臺僅有 4 個，且通過 StarkEx 結算的交易嚴重依賴 dYdX 看，但 StarkWare 也在不斷髮展其生態系統和關鍵技術，尋求爲更多的 DeFi 項目提供低成本的擴容方案，預計隨着集成 StarkEx 擴容引擎的交易平臺越來越多，StarkNet 的路徑開發進度過渡到應用間的可組合性和去中心化階段，以及致力於打通 L2 和 L1、L2 和側鏈的交互問題來解決資金轉移和碎片化問題，其生態系統有望出現跨越式發展。