疫苗總產量估今年底滿足全球所需 世衛：富國別占用 害疫情拖更久

研究顯示，全球新冠疫苗製造商的總產量將在年底前超過 120 億劑，能滿足全球人口需要達到群體免疫的標準，但在分配不公、富國囤貨的情況下，開發中國家只能取得有限疫苗。世界衛生組織 (WHO) 呼籲，如果富國繼續囤疫苗，可能害疫情拖更久。

根據英國科學數據供應商 Airfinity 統計，全球疫苗產量在 8 月底達到 61 億劑，以目前每月 15 億劑產量計算，12 月底前能超過 120 億劑，超過全球 12 歲以上人口的 80% 所需的 113 億劑疫苗。

富國出現疫苗過剩情形，多餘供應目前已超過 3 億劑，到年底再擴增，其中 10 億劑是並未規劃捐贈給其他國家的疫苗。Airfinity 表示，這讓人好奇，未來富國將如何分配多餘的疫苗給窮國，以及窮國如何興建疫苗冷鏈等相關基礎設施。

該機構統計的國家包括英、美、歐盟、加拿大和美國，研究假設這些國家將持續替全國人民接種疫苗，直到 12 歲以上 80% 人口完成接種，並且持續推動追打疫苗計畫。日本完成上述目標後，10 月起疫苗也將出現過剩的情況。

針對疫苗分配不公的問題，世衛繼 8 月 4 日呼籲富國追加第三劑至少緩打兩個月，周二 (7 日) 強化這項呼籲。

流行病學家 Maria Van Kerkhove 周二 (7 日) 在問答中說，全球疫苗計畫去年冬天啟動至今，一直面臨分配問題，一些已開發國家已經有超過一半人口實現免疫，卻開始推動追打第三劑疫苗，低收入國家則未獲得應得的疫苗。

目前美國有 53% 民眾完整接種疫苗，已配送第三劑疫苗給超過 130 萬特定族群，而且最快 9 月 20 日開始追加施打輝瑞 (Pfizer) 疫苗。此外，歐盟有 57% 人口已經完整接種，法國、英國已經啟動追加疫苗計畫。然而非洲僅 3% 人口完整接種，非洲大陸 26 國分發到的疫苗不到規劃總數的一半。

世衛希望 9 月底前每個國家至少 10% 人口打過疫苗，到 12 月讓全球 40% 人口接種。