比特幣挫跌別緊張！大多頭Novogratz：投資人太熱情

加密貨幣大多頭 Mike Novogratz 周二（7 日）表示，比特幣突然下跌是投資人太過熱情的結果，認為在各種利多消息的加持下，加密貨幣市場在過去 8 周表現強勁出現超買，仍看好加密貨幣未來發展。

Novogratz 說的利多消息包括：Visa(V-US) 以 15 萬美元進該公司第一個非同質化代幣（NFT）產品、電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 公布區塊鏈與數位貨幣的職缺、沃爾瑪 (WMT-US) 正在招聘加密貨幣專家等。

隨著大型機構加入加密貨幣行列，個人投資戶的興趣也大幅提升。

Novogratz 說：「大眾已意識到，購買加密貨幣不僅僅是為了規避糟糕的貨幣與財政政策風險，更重要的是現在已進步至 Web 3.0 時代，沒人想錯過下一個網路浪潮。我想我們只是太熱情，讓氣球擠出一些空氣（指比特幣下跌）。」

Novogratz 是在比特幣暴跌 17% 至 43,050 美元後發表上述言論，這是比特幣近一個月來最低水準。

薩爾瓦多在周二成為首個採用加密貨幣為法定貨幣的國家之際，加密貨幣面臨成立 12 年來最大的考驗之一。薩國在正式啟用電子錢包 Chivo 當天，系統出現故障，政府急忙停止該錢包使用並進行測試維修。

當 Novogratz 被提及薩國的系統障礙是否會對提升加密貨幣採用率造成重大影響時，他說，系統障礙將會隨時間推移而消除，不會造成影響。

Novogratz 說：「我想真正的問題是，等到 6 周或 12 周後再回頭看，到時再聊聊系統是如何在薩國人民身上發揮作用。做大事並不容易，我相信他們（薩國政府）會把事情做好」。

薩國政府透過加密貨幣公司 BitGo 提供電子錢包的基礎設施與資安平台，而今年 5 月 Novogratz 旗下 Galaxy Digital 同意以約 12 億美元收購 BitGo。

Novogratz 說：「各國政府將非常、非常保護自家的貨幣，他們也將接受加密貨幣支付，你會看到穩定貨幣的崛起。」

Novogratz 指出，匯款約占薩國國內生產總值（GDP）的 20%。他說，其中一些是比特幣，當地人不是因為擔心美元而保留比特幣，要不就是把比特幣換成美元，在國內經濟中消費。

至於市場，他說真的很難理解短期內會是什麼狀況，但長期來看，比特幣的發展路線是明確的，已有數家機構認為這是一種價值儲存的手段。

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