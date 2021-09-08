滴滴退出中國社區電商市場

周三 (8 日) 陸媒報導指出，消息人士透露滴滴旗下社區電商－橙心優選將全面裁員，為打包出售部門做準備。除了橙心優選外，滴滴旗下的其他社區電商品牌也正在進行裁員和停止相關業務。這意味，滴滴時隔一年後恐將徹底放棄社區電商業務。

目前，中國經營社區團購的主要企業有美團 (3690-HK)、拼多多(PDD-US) 和阿里巴巴(9988-HK)，而外界認為滴滴的退場有利早已布局社區團購的電商平台。中國政府正加強監管嚴禁產業燒錢拓展，這可能導致新進玩家更難追上龍頭企業。

市場對此消息暫時以利多解讀，外界認為滴滴若強行進入社區電商大打價格戰，恐不利自身營運穩定，而滴滴周二美股收盤應聲大漲 7%。

此外，滴滴新的競爭者漸漸進逼，吉利集團旗下中國網路叫車平臺曹操出行宣佈完成 B 輪融資，金額達人民幣 38 億元。本輪投資方分別為蘇州相城金控集團、蘇州高鐵新城國控集團、蘇州城投公司、農銀國際蘇州公司、東吳創新資本，當中不少企業具國企身影。

同時，曹操出行表示其全國總部將入駐蘇州市。曹操出行稱，此輪融資是今年以來網路叫車產業獲得的第一筆中國境內股權投資，也是自 2020 年以來網路叫車企業獲得的中國境內最大額度單筆融資。曹操出行似乎有意利用滴滴被中國政府監管之際，搶食滴滴市佔率。

近期中研普華產業研究院針對中國網路叫車產業做的研究顯示，滴滴以逾 90% 的市佔率穩居中國網路叫車市場的龍頭；首約汽車、曹操出行則分別名列第二及第三，市佔分別為 3.96%、2.96%。

