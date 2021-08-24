中國監管步步驚心 滴滴歐洲海外擴張喊卡

週一 (23 日) 彭博社報導，中國網路叫車巨頭「滴滴出行」受中國政府下令整改，滴滴決定暫停在歐洲海外擴張的計劃。

消息人士透露，在歐洲挑戰 Uber 的計畫已被擱置，其中包括幾個英國城市的拓點計畫，而且還有會一波裁員。據悉，歐洲擴張的計畫將至少暫停一年。

滴滴發言人發表聲明說：「滴滴已在英國建立了一個國際人才中心… 除此之外，任何人事事宜都將嚴格保密。滴滴將繼續探索更多的新市場，並已於最近在南非、厄瓜多和哈薩克推出叫車服務。」

消息人士提到，滴滴最早今年上半年在英國、法國和德國等歐洲市場推出服務，在當地招聘員工，並成立了一個專門負責歐洲業務的團隊。

有「中國版 Uber」之稱的「滴滴出行」收集了大量個人數據、交通和地圖資訊，滴滴於中國反對下完成美國上市後，中國政府擔心境外上市可能洩露數據、損害國家安全，滴滴一意孤行被視為對中國權威的挑戰，因此中國政府展開一連串的監管措施，包括以網路安全為由下架其 App， 7 月 3 日禁止新用戶註冊，並按照相關部門要求整改。

彭博資訊 (BI) 分析師 Matthew Kanterman 和 Tiffany Tam 認為，新的限制可能會使滴滴業務利潤率減半，加速該公司從不盈利的國際市場退出，因為海外叫車業務面臨著無情的競爭。

分析師提到，滴滴在澳洲和歐洲等市場的國際地位薄弱，而從對手那搶奪用戶的行銷成本可能會讓滴滴遭受巨大損失，滴滴或許需要重新考慮其國際戰略。

滴滴 (DIDI-US) 週一收紅 3.35% 至每股 7.72 美元。Uber (UBER-US) 上漲 2.68% 至每股 41.00 美元。

(本文不開放合作夥伴轉載)