盤前財經大事搶先讀2021年09月08日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

加拿大央行利率決策

除權息：合庫金、臺企銀、嘉泥、旺宏等

iPhone 13 要來了！蘋果邀請函正式寄出 台灣時間 9/15 線上見

週二 (7 日) 蘋果 2021 年秋季發表會邀請函已正式寄出，訂於美國時間 9 月 14 日上午 10 時 (台灣時間 15 日凌晨 1 時) 舉行。閱讀全文...

非農引發經濟隱憂 白宮：各州將擁有延長失業救濟決定權

鑒於上周公佈非農數據令市場失望，白宮周二 (7 日) 表示，地方政府能延長原定將於周一結束的聯邦失業救濟金，為需要的族群提供支援。閱讀全文...

深化全球產能布局 英特爾計劃十年砸 800 億歐元赴歐設廠

企業深受晶片缺貨所苦之際，全球晶片商無不加緊腳步深化產能布局，英特爾 (INTC-US) 計劃未來十年投資 800 億歐元 (近 950 億美元) 於歐洲設廠，並宣布暫時將愛爾蘭工廠作為車用晶片生產據點，幫助緩解晶片產能不足問題。閱讀全文...

連 14 紅！8 月出口 395.5 億美元、年增 3 成

在電子與傳產加持下，8 月出口續創歷年單月新高，單月出口值 395.5 億美元，較去年同期增加 26.9%，累計前 8 月出口值共 2844.2 億美元、年增幅 30.9%，財政部預估，在電子漲價效應與美國基礎建設帶動下，今年單月出口值有機會站上 400 億美元關卡。閱讀全文...

瑞信看半導體將進入高原期 供應吃緊最快明年下半年緩解

瑞信亞洲科技論壇昨 (7) 日登場，對於半導體產業後市，瑞信台灣證券研究主管亞洲半導體分析師 Randy Abrams 認為，這次半導體景氣上升循環與過去不同，回補庫存成新常態，半導體產業未來將進入高原期，供應吃緊情況最快明年下半年可望緩解。閱讀全文...

無懼 IC 缺料 國巨 8 月營收 98 億元 創 35 個月新高

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (7) 日公告 8 月營收 98.05 億元，月增 0.4%、年增 34.4%，改寫 35 個月新高；累計前 8 月營收 710.44 億元，年增 88%；國巨表示，目前雖然產業、客戶有缺貨狀況影響出貨，但就公司而言，受干擾較少，供貨也維持穩定，訂單動能及能見度持續正向；法人看好，國巨對大中華經銷商新的價格策略實施後，接單成效也已逐步顯現。閱讀全文...

旺宏 8 月營收衝破 50 億元、寫單月次高 華邦電月減 3% 站穩高檔

記憶體廠旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 昨 (7) 日同步公告 8 月營收，受惠 ROM 拉貨旺季帶動，旺宏 8 月營收衝破 50 億元、改寫單月次高，華邦電則較上月小幅下滑 3%，達 88.16 億元。閱讀全文...

防疫保單突破 1200 萬張 Delta 病毒恐入侵 疫苗險 9 月日賣萬張

金管會昨 (7) 日公布防疫保單最新投保現況，整體防疫保單已突破 1200 萬張，其中，由於傳染力較強的 Delta 病毒可能入侵台灣，9 月剛開始短短 6 天，疫苗險就以日賣萬張的速度持續增加。閱讀全文...