檢測需求增 瑞基前8月營收年增近4成 創新高

瑞基 (4171-TW) 受惠海外 PCR 檢測需求持續上揚，增加國內實驗室數量，推升 8 月營收 1.06 億元，創同期新高、歷史第三高，月增 10.44%、年增 45.65%；前 8 月營收 7.1 億元，年增 38.98%，續創新高。

瑞基表示，為防堵變種病毒疫情，台灣新冠 PCR 檢測需求大增，目前全台 240 間合格特約檢驗單位，瑞基檢測產品已導入 90 間；國際方面，印尼、中東、中美非等地持續出貨，日本與巴西也積極進行當地進口相關認證。

展望後市，瑞基指出，雖然短時間緊急大量的 PCR 檢測需求將減少，但常態性 PCR 檢測應用擴大，包括搭機陰性證明、居家快篩後仍須 PCR 驗證，與特殊場域進出陰性證明等，看好檢測需求將持續成長。

其他產品部分，瑞基看好，國際非洲豬瘟疫情有升溫趨勢，已積極與中南美洲地區畜產代理商密切聯繫中，加上 9 月將舉辦非洲豬瘟研討會，將提供非瘟防疫相關產品，以及分享亞洲地區使用經驗，可望為瑞基動物健康管理市場產品，帶來營收貢獻。

瑞基銷售地區比重方面，東南亞占 38.98%、東北亞占 37.57%、中國占 8.51%、中東占 8.89%、中南美非占 5.42%。