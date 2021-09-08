打造舒適WFH居家情境 12個創意設計單品

撰文者 - DECO 雜誌

資料暨圖片提供 - Newform Ufficio、Crate and Barrel、Muuto／居雅堂、Vitra／明日家居 MOT CASA、Zanette、Magis／北歐櫥窗、HAY、ferm LIVING／Design Butik、IKEA、iloom 怡倫家居

Best Items for WFH

打造舒適 WFH 居家情境

12 個創意設計單品

因為疫情的關係，許多人開始 WFH 的工作模式，改變了習以為常的居家生活，也讓人開始思考該重新調整居家佈置或是添購辦公家具，才能讓居家工作更具效率，且不會影響其他家庭成員的作息，本期 DECO 居家雜誌特別精選了幾項疫情期間適合 WFH 的家具及家飾品，簡單的靈感佈置讓你即使在家辦公也能輕鬆舒適，游刃有餘。

實用性極佳的 Twist 旋轉型書桌以圓形底座為中樞，提供多功能用途。整體設計精巧不佔空間，書桌表面可作為辦公桌使用。將下層旋展開來後就成為主管桌，也可調整展開角度作為邊桌使用。書桌可 360 度旋轉，以各種配置姿態順應各種空間格局。（Crate and Barrel）

For Working

效率辦公

想要在家打造舒適又有效率的迷你工作站，不佔空間又兼具多功能的機能型書桌、工作椅還有充足的雜物收納空間是優先考慮的第一重點。

自由堆砌

北歐設計品牌 Muuto 歷久不衰的「堆砌」置物櫃系統 Stacked System 藉由可以自由混搭櫃體的特色，更能客製化出個人風格，帶來優雅、豐富的視覺效果。讓居家辦公時所需要用到的文件或物品可以以更優雅更有效率的方式收納或是呈現。（居雅堂）

靈活絕美

設計家具界翹楚 Vitra 特別與義大利設計師 Alberto Meda 共同研發三種 Vitra Office 的獨家要素：靈活絕美的框架與結構體、透氣彈性的科技纖維表布、穩定耐久的機械作用裝置，如同《 Physix 翩然有序工作椅》的誕生，便調和著這三種關鍵，透過俐落簡潔的設計語彙，翻轉辦公椅厚重不美觀的傳統印象。（明日家居）

舒適光源

擅長打造優雅迷人設計的新北歐設計品牌 ferm LIVING，再次突破框架，以圓柱形半透型玻璃創造有別於以往的吊燈外型，完整呈現北歐現代簡約風格。Vuelta Pendant「捲心」吊燈的 LED 光源屬於揉合的漫射光，搭配有段數的調光控制器，可隨使用需求調節光源明暗，不論單獨或多個使用皆適宜。（Design Butik）

簡潔細膩

iloom 怡倫家居 DESKER 升降式電動桌簡潔細膩設計，符合北美 BIFMA 認證規格，符合人體工學坐著站著都舒服；直覺設計升降按鈕，使用丹麥 LINAK 電動馬達，低噪、穩定，操作簡單；具備緩降功能預防夾手意外，並通過升降 1 萬次使用測試，耐用又安全。（iloom 怡倫家居）

機巧收納

IKEA LAGKAPTEN/MITTBACK 書桌為一張組合式的書桌及工作桌，可以依照喜好及預算選擇適合的桌面與桌腳，寬敞的桌面搭配樺木桌腳，美觀又能夠置物還能依照個人需求調整書桌高度，增加辦公舒適度。（IKEA）

極簡設計

義大利專業辦公家具品牌 Newform Ufficio 新推出的 KOBE 系列，簡約輪廓與俐落線條完全詮釋極簡設計的概念主軸，且在客製化的各式組合搭配之中，以完美的色彩比例調和了不同物件之間的視覺美感，讓設計與機能之間取得絕佳平衡。（Newform Ufficio）

For Relaxing

愜意舒壓

疫情期間要長時間待在家中，除了工作也要適時地放鬆心情，也要陪伴同時在家的孩子，建議可以挑選家中一個小角落，利用輕巧的機能家具打造出一個療癒小天地。

溫馨天地

iloom 怡倫家居的 EDDI KIDS 親子故事屋，配有舒適的沙發座椅，屋頂上緣設置觸控式三段可調光可調色溫的 LED 燈，可提供適宜的閱讀光源，壁掛式寶物收納袋可收納孩子們的小型故事書與玩具，可拆式水洗沙發坐墊套方便清潔，是最適合親子共讀的溫馨小天地。（iloom 怡倫家居）

可愛童趣

由塑料家具大廠 Magis 發表的作品，這是一隻可以騎乘的巨型大鳥，由芬蘭設計大師 Eero Aarnio 以可愛童趣的手法，轉化為抽象的動物型態，Happy Bird 設計上使用安全無毒塑料作出圓滾有彈性的身體，紮實的岑木實木製作牠的腳，讓你或騎或坐，放在家裡任何地方都很有趣。（北歐櫥窗）

幾何拼貼

義大利家具品牌 Zanette 的 Alhambra 咖啡桌，擁有獨特的六邊型輪廓，兩種尺寸可以自由組合拼貼，不只在視覺上能夠創造出更多豐富造型，也更能依照使用需求打散或組合，或與其他家具搭配，機能性更高，纖薄簡約的特質，更賦予了其輕盈和現代的迷人魅力。（Zanette）

園藝療癒

密閉空間待久了還是不免讓人產生沈悶感，不少人選擇透過園藝來接近大自然。如家中有陽台空間，可在陽台放上 IKEA KRYDDPEPPAR 盆栽架，搭配好看的盆栽為小花園增添層次感。還有 BITTERGURKA 懸吊式花盆，能為空間打造別具特色的垂直園藝空間。（IKEA）

機能隨型

北歐設計品牌 HAY「方糖」懶骨頭 Pouf 兼具座椅與茶几的功能，還可以作為沙發的椅凳使用；八種不同美麗色彩，無論想要突出亮眼或優雅迷人，都能找到最適合你空間的絕佳配色。（Design Butik）

來源：《DECO TV》9 月

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