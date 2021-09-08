〈台股盤中〉最低跌逾95點 IC設計逆勢突圍 季線失而復得

本土疫情再見升溫，加上美股大多收跌，衝擊台股今 (8) 日開低下跌 17.34 點，以 17411.53 點開出，在半導體、面板雙虎續弱之下，加權指數最低跌逾 95 點、打到 17333.79 點，一度失守季線，在 IC 設計逆勢突圍下，收斂跌勢。

蘋果秋季發表會確認將於台灣時間 9 月 15 日凌晨 1 點於線上舉辦，蘋概三王中，台積電今以 622 元開出，一度跌落 5 日線，但獲低接買盤介入，拉回平盤附近狹幅震盪；大立光以 2680 元、上漲 15 元開出，但隨即翻黑，下跌約 1% 震盪；鴻海則在 108.5 元平盤上遊走。

其餘電子權值股部分，面板雙虎賣壓持續沉重，友達跌逾 2.5%，群創也跌近 2%；聯電也下挫超過 1%，日月光投控、南亞科、南電、和朔都很疲弱。

近日類股快速輪動，運輸類股昨天強漲一天，早盤續揚，宅配通亮燈漲停，嘉里大榮也大漲，但是不到一小時就因航運股湧現賣壓，拖累類股指數翻黑，建新國際、志信、台驊投控、榮運、長榮、新興、陽明都是壓盤重心。

IC 設計獲買盤簇擁，康呈逆勢走高超過 5%，亞信、合邦也走揚超過 4%，安國、創惟、矽創、鈺創、揚智、九暘都表現得活蹦亂跳。

整體來說，台股近期挑戰前高失利，日 K 出現連二黑，顯示此處賣壓較為沉重，今天跳空失守 5 日線，早盤一度跌落 10 日線、季線，但盤中雙線都失而復得，可視為低檔有撐，短線區間可觀察 17200-17643 點。