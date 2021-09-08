獲頒清大名譽博士 聯電洪嘉聰：今年營收將破2000億元

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 董事長洪嘉聰今 (8) 日獲頒獲頒國立清華大學名譽工學博士，洪嘉聰表示，聯電 1985 年剛上市時，市值約 11 億元，今日已來到 8000 多億元，是當時的 700 多倍，今年營收可望超過 2000 億元。

洪嘉聰致詞時表示，感謝前校長劉炯朗推薦他為名譽博士，其自 2006 年起擔任聯電獨立董事，對公司發展給予許多指導，在聯電策略轉型過程中提供關鍵性支持。

洪嘉聰表示，聯電走過半導體產業崛起而帶動經濟升級的歷程，從 IDM 走向晶圓代工，由小公司成長國際型企業；聯電 1985 年剛上市時，股本 8 億元，上市第一天股價還跌停板。

洪嘉聰 1990 年加入聯電，他說，當年聯電營收是 39.9 億元，當時內部規劃 5 年營業目標，年營收要達 100 億元，今年營收則有機會超過 2000 億元，相當於當時的 50 倍之多。

洪嘉聰表示，以 1985 年的情況來看，若用當時時空環境來對照現況，真的無法想像聯電今日能達到如此規模，簡直是天方夜譚。

洪嘉聰也說，獲頒榮譽博士不只是個人榮譽，也是清華對聯電長久以來耕耘半導體產業的肯定，聯電一路上歷經許多挑戰，也給了自己許多學習與進步空間，不斷努力突破，聯電也做到了，且會持續努力，希望未來能創造下一波營運高峰。

洪嘉聰並說，聯電與清華大學 30 年來建立良好合作關係，在研發、智能製造領域多有交流，目前公司董事會 9 名成員中，就有 2 席為清大教授，公司副總以上高階主管也有 5 位是清大校友，未來雙方將持續深化合作，盼成為產學合作的典範。

洪嘉聰加入聯電後，從財務部經理、資深副總一路晉身財務長，並於 2008 年出任聯電董事長。