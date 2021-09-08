〈台股盤前〉撑盤要角半導體族群景氣可能走弱 大盤整理將拉長

台北股市昨日在面板、航運及防疫股族群的大力撐盤之下，力守季線支撐不破，收盤指數報 17428.87 點，下跌 66.43 點或 0.38%，但今天的台股走勢，可能受到半導體族群的景氣到頂並且可能走跌的不利影響而進入長期整理。

證券分析師黃漢成說，雖然台積電 (2330-TW) 等晶圓代工廠提出代工價格上漲的說法，但以目前整體的產業趨勢及各發行公司陸續發布 8 月營收數字來看，半導體類股的榮景可能已經或即將到頂，就如同航運、面板、記憶體類股的表現盛極而衰走勢一致，建議投資人對手中持股大幅減碼因應。

黃漢成指出，全球第三大 CMOS 影像感測器（CIS）供應商豪威（OmniVision）大砍明年晶圓代工投片量，單月縮減量高達 5 萬片。豪威是大陸非蘋智慧手機重要 CIS 供應商，拿下半壁江山，其大砍明年投片量，凸顯大陸智慧手機市況比預期嚴峻。也顯示今年以來 IC 設計業者重覆下單及目前在市場需求反轉之下，IC 設計業者無力因應晶圓代工成本上漲轉嫁及過高的手中庫存等不利狀況。

同時，包括台積電的代工漲價波段，黃漢成也認為到 2022 年再漲也有限了。

而就今天早晨的美股收盤數據來看，美股道瓊指數下跌 269.09 點，或 0.76%，收 35,100 點。那斯達克上漲 10.81 點，或 0.07%，收 15,374.33 點。標普 500 指數下跌 15.4 點，或 0.34%，收 4,520.03 點。費城半導體指數下跌 11.16 點，或 0.33%，收 3,419.73 點。

科技五大天王多收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.55%；臉書 (FB-US) 上漲 1.57%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.90%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.32%。

道瓊成分股以 3M 領跌。3M (MMM-US) 大跌 4.58%；Honeywell (HON-US) 下跌 2.38%；安進 (AMGN-US) 下跌 2.22%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.89%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.85%。

費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 漲 0.26%；AMD (AMD-US) 跌 0.70%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.49%；美光 (MU-US) 跌 0.23%；高通 (QCOM-US) 跌 0.61%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.79%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.59%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.86%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.00%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.25%。

就台股重要訊息來看，蘋果 iPhone 新機拉貨動能發威，光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW) 公布 8 月營收以 20.41 億元改寫歷史新高，較 7 月大增 23.82%，月增率遠大於大立光 (3008-TW) 的 5.49%，法人看好，隨著蘋果新機拉貨動能延續，玉晶光第三季營收有機會改寫新高。

玉晶光 8 月營收 20.41 億元，月增 23.82%，年增 14.81%，前 8 月營收 87.91 億元，年減 3.49%。玉晶光目前產能滿載，8 月受惠客戶新機種開始量產，帶動營收向上，9 月是否持續往上，仍要看生產線良率好壞而定。