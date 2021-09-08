三菱商事和亞馬遜簽下日本再生能源供應合約

日本大型綜合貿易商三菱商事 (Mitsubishi Corporation)(8058-JP) 於 8 日 (週三) 宣布，該公司為了向全球電商龍頭亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 的日本分支機構提供再生能源，將於日本國內利用太陽光電成立一個規模龐大的電網系統，要在東京首度圈及日本東北設置超過 450 處的太陽光電設施，預計 2022 年至 2023 年之間展開運作。

這個案子是由三菱商事旗下、從事電力零售業務的子公司「MC Retail Energy Co., Ltd.」來負責，裝置容量為 2.2 萬瓩 (kW)，採用不經由電力公司的直接契約方式「Corporate PPA」來進行再生能源調度。這在日本當地算是相當罕見的作法，預料在完成後也將成為日本國內最大規模的案例。

亞馬遜在全球各地的事業，正積極朝著再生能源方向發展，該公司在日本也開始採取動作。

這次是三菱商事第二度和亞馬遜簽下 Corporate PPA 合約。在 2021 年 2 月，三菱商事透過荷蘭的電力子公司「Eneco」，和亞馬遜簽下再生能源的供應合約，要把再生能源供應給亞馬遜設在歐洲的分支機構。