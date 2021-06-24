科技業競相佈局綠能 亞馬遜將宣布採購1.5 GW可再生能源

隨著環保意識抬頭，科技公司正面臨一項挑戰，即確保公司投資能夠大大減少碳排放，繼 Alphabet(GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 和微軟 (MSFT-US) 後，亞馬遜 (AMZN-US) 即將在周三 (23 日) 宣布最新的可再生能源採購計畫。

亞馬遜將承諾自全球 14 座太陽能和風力發電廠購買 1.5 GW 的發電容量，助其在 2025 年前實現只靠可再生能源就足以覆蓋所有活動的目標。

BloombergNEF 數據顯示，在全球前 6 大公開披露可再生能源購買協議的企業買主當中，亞馬遜、Alphabet、臉書和微軟的可再生能源購買量，約佔全球企業累計總量的三成，即 23.7 GW。其中，亞馬遜為全球最大企業買家，其他採購企業分別為法國石油公司道達爾 (TotalEnergies) 以及美國電信巨頭 AT&T(T-US)。

(圖：AFP)

挪威能源公司 Statkraft AS 再生能源高級副總裁 Stefan-Jörg Göbel 認為，資料中心產業為全球最大的電力消耗來源之一，從物理學角度來看，它們重塑了整個產業需求。

亞馬遜表示，目前其位於加拿大、芬蘭、西班牙以及美國 7 州的最新項目，使該公司簽署的可再生能源協議生產總量達 10 GW，一旦項目完成，亞馬遜將成為美國史上最大的潔淨能源企業買家。

亞馬遜網路服務能源總監 Nat Sahlstrom 還稱，該公司正在尋找可建立商業範本的項目，作為其他企業仿效的目標，同時幫助推動相關需求。

除了亞馬遜外，臉書此前表示，已在去年購買足夠的可再生能源，足以覆蓋包含資料中心在內的全球業務所需能耗。然而，因能源消耗量不斷增長，該公司仍持續敲定新的電力交易。

微軟則稱，雖然尚未公開，目前該公司達成的可再生能源採購協議，足以使該公司成為全球最大的綠能買家。