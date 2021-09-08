五分鐘打造新時代配息現金流

講到配息基金，高收益債券和新興市場債券是最廣為人知的好選擇，但是，其實還有許多的基金也可以達到打造現金流的目的。配息基金百百種，卻不是有發放股利或是債息就是好選擇，到底哪些配息基金值得投？

1. 區域高股息基金好不好？這張圖報你知

存股的概念在這幾年盛行，許多人也開始留意高股息基金，除了通常股息率不錯之外，基金配息機制通常也比較穩定，對於需要現金流的人來說很有吸引力。在幾個主要高股息市場當中，歐洲和亞太區的配息較高，但如果綜合考量報酬率的話，根據歷史數據來看，其實選擇分散投資的全球高股息基金可以有更好的總報酬表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料期間為 2006/5/31 - 2021/8/31，指數 MSCI 各區域高股息總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 產業配息基金，哪些抗通膨？

產業股票型基金裡面的配息基金（且超過 4%）不多，其中包含基礎建設、全球房地產等類別。基礎建設包含水電瓦斯等事業，因為每年都能有穩定的收入，因此有充沛的現金可以配給投資人。而當民生需求隨著景氣上升的時候，收入也能隨使用量而有所提升。

而房地產產業則是較能抵抗物價上漲的資產，通常物價上漲時，房價與租金收入會隨之上漲，因此很適合作為抵禦物價上漲的現金流選擇。除了廣泛的 REITs 基金，近期還有許多針對特殊市場的 REITs 基金，像是針對醫療不動產需求或物流倉儲等的 REITs，使得投資相關基金比過去有更多選擇。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料期間為 1995/9/3 – 2021/9/2，產業指數採 MSCI 各產業指數，通膨連結債券採彭博全球通膨連結債券。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 想要配息，資本利得也是好來源

如果只鎖定有高股息的標的，將會錯過不少有上漲潛力的選擇。配息除了股息來源之外，也可以從股市的資本利得中取得，而這正是大多數股市表現的主要來源，因此，如果選擇像是全球大型均衡跟美國大型均衡股這類資產，再搭配上基金的配息機制，才能較大程度的參與整體市場成長，提高投資效果。

比較全球高股息和大型股基金的特性，也可以發現兩種資產的不同特性。全球高股息波動率較低，但同時能獲得的報酬率也較低，而大型均衡股票波動率較高，但對於能承受額外風險的人，在獲得相近配息率的同時，可以取得比較好的風險報酬。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

擴大配息來源，現金流更穩健

大家對分散投資都耳熟能詳，但是大多數的人卻忽略了配息的來源也應該多元分散，才不會讓現金流受到單一資產風險。除了全球高收益債券、新興市場債券是配息好夥伴之外，其實還有很多資產都擁有創造息收的特性。穩健的人可以選擇全球高股息基金作為長期持有的標的，而可以接受較高風險的人，則可以選擇全球大型均衡股票、美國大型均衡股基金的，而全球房地產基金則適合進階投資人以衛星部位投資操作。

鉅亨精選基金

>>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

>>> 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

>>> 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 月配息類股 (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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