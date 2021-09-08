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五分鐘打造新時代配息現金流

鉅亨網新聞中心
五分鐘打造新時代配息現金流。(圖：AFP)
五分鐘打造新時代配息現金流。(圖：AFP)
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高股息新興市場現金流高收益債券物價資本利得

講到配息基金，高收益債券和新興市場債券是最廣為人知的好選擇，但是，其實還有許多的基金也可以達到打造現金流的目的。配息基金百百種，卻不是有發放股利或是債息就是好選擇，到底哪些配息基金值得投？ 

1. 區域高股息基金好不好？這張圖報你知

存股的概念在這幾年盛行，許多人也開始留意高股息基金，除了通常股息率不錯之外，基金配息機制通常也比較穩定，對於需要現金流的人來說很有吸引力。在幾個主要高股息市場當中，歐洲和亞太區的配息較高，但如果綜合考量報酬率的話，根據歷史數據來看，其實選擇分散投資的全球高股息基金可以有更好的總報酬表現。 

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料期間為2006/5/31 - 2021/8/31，指數MSCI各區域高股息總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。
資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料期間為 2006/5/31 - 2021/8/31，指數 MSCI 各區域高股息總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 產業配息基金，哪些抗通膨？ 

產業股票型基金裡面的配息基金（且超過 4%）不多，其中包含基礎建設、全球房地產等類別。基礎建設包含水電瓦斯等事業，因為每年都能有穩定的收入，因此有充沛的現金可以配給投資人。而當民生需求隨著景氣上升的時候，收入也能隨使用量而有所提升。

而房地產產業則是較能抵抗物價上漲的資產，通常物價上漲時，房價與租金收入會隨之上漲，因此很適合作為抵禦物價上漲的現金流選擇。除了廣泛的 REITs 基金，近期還有許多針對特殊市場的 REITs 基金，像是針對醫療不動產需求或物流倉儲等的 REITs，使得投資相關基金比過去有更多選擇。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料期間為1995/9/3 – 2021/9/2，產業指數採MSCI各產業指數，通膨連結債券採彭博全球通膨連結債券。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。
資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料期間為 1995/9/3 – 2021/9/2，產業指數採 MSCI 各產業指數，通膨連結債券採彭博全球通膨連結債券。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 想要配息，資本利得也是好來源

如果只鎖定有高股息的標的，將會錯過不少有上漲潛力的選擇。配息除了股息來源之外，也可以從股市的資本利得中取得，而這正是大多數股市表現的主要來源，因此，如果選擇像是全球大型均衡跟美國大型均衡股這類資產，再搭配上基金的配息機制，才能較大程度的參與整體市場成長，提高投資效果。 

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料期間為2015/3/31 – 2021/8/31，指數採彭博全球中大型股票指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。
資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料期間為 2015/3/31 – 2021/8/31，指數採彭博全球中大型股票指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

比較全球高股息和大型股基金的特性，也可以發現兩種資產的不同特性。全球高股息波動率較低，但同時能獲得的報酬率也較低，而大型均衡股票波動率較高，但對於能承受額外風險的人，在獲得相近配息率的同時，可以取得比較好的風險報酬。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料回測期間為2016/8/31 – 2021/8/31，分別為晨星台灣核備可銷售全球股票收益與全球大型均衡股票類別之主級別數據此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。
資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料回測期間為 2016/8/31 – 2021/8/31，分別為晨星台灣核備可銷售全球股票收益與全球大型均衡股票類別之主級別數據此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。
鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

擴大配息來源，現金流更穩健 
大家對分散投資都耳熟能詳，但是大多數的人卻忽略了配息的來源也應該多元分散，才不會讓現金流受到單一資產風險。除了全球高收益債券、新興市場債券是配息好夥伴之外，其實還有很多資產都擁有創造息收的特性。穩健的人可以選擇全球高股息基金作為長期持有的標的，而可以接受較高風險的人，則可以選擇全球大型均衡股票、美國大型均衡股基金的，而全球房地產基金則適合進階投資人以衛星部位投資操作。 

鉅亨精選基金

>>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

>>> 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

>>> 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 月配息類股 (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理
本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。
基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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