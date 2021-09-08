傳產也能搭上綠能新商機 「金傳基金」掌握趨勢攻守俱佳

過去傳產類股給投資人的印象總是與新科技、新趨勢搭不上邊，但隨著地球暖化效應明顯，各國政府開始注重碳排放，全球致力發展乾淨能源，相關的機電、原物料設備等相關廠商將雨露均霑，兆豐投信將自 9 月 13 日起開始募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」，也將挑選在相關產業的翹楚，搭上綠能趨勢的成長列車。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，地球暖化效應下，各國開始注重二氧化碳排放量，隨著歐盟及 128 個國家宣示 2050 年達成零碳排放目標，其中英國已經立法、歐盟跟韓國在立法中，中國、日本已提出政策、美國則是納入政策討論，降低碳排放將是未來趨勢。

詹佩玲表示，除持續提高乾淨能源比重外，發展電動車降低燃油車也將是大勢所趨，新能源車將成為未來全球車市成長的主要動能來源，並加速整體汽車產業轉型升級。除了汽車電子相關產業受惠外，馬達零組件、配電設備及相關原物料的廠商亦受惠。

隨著全球風力發電市場快速成長，台灣廠商開始切入風力發電零組件產業，包括葉片、鑄件、塔架、變壓器、電力纜線與設施等，台灣在風力發電產業鏈已漸趨完整。全球風能協會在今年第一季預測，未來二十年全球離岸風電規劃裝機將以每年 13% 的速度增長，台灣廠商可望受惠。

目前市面上台股基金多以科技類股為主，兆豐投信將於 9 月 13 日募集兆豐台灣金傳精選股息基金，主要配置在金融、傳產類股中具備領先地位及獲利穩健、能夠穩定發放股利的標的，提供參與台灣股市的投資人不同選擇。