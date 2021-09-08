【台新投信】陸股第四季看漲 政策受惠股扮領頭羊

台新投信總經理葉柱均表示，只要跟著政策走、選對產業和趨勢，在中國股市的投資報酬大有可為，如「十二五規劃」受惠產業漲幅多則可達 3~7 倍以上，「十三五規劃」受惠產業漲幅多則可達２~６倍以上，政策受惠股可望扮演第四季的領頭羊，建議優先布局。

葉柱均指出，通往強國的路上，中國實力已大到無法忽視。中國總人口突破 14 億，2020 年經濟規模首次突破 100 兆人民幣 (約 14.34 兆美元)，占全球比重 17% 以上，成為世界上第二大經濟體；人均 GDP 為 10,262 美元，連續兩年超 1 萬美元。在外貿實力上，2020 年中國更首度超過美國，成為全球最大的外國直接投資（FDI）流入國，吸引約 1,630 億美元的資金流入，超越美國當年度流入的 1,340 億美元。此外，中國更是全球第一大出口國，第二大進口國。因此，投資中國是掌握財富的重要關鍵，尤其是中國政策扶植的產業獲利想像空間大。

台新亞太股票投資部主管葉宇真表示，美國智庫大西洋理事會稱過去 30 年，中國的世界影響力迅速擴大，1980 年中國只對一個國家（阿爾巴尼亞）具有影響力，2010 年中國也僅在少數孤立的國家（如伊朗、緬甸和蘇丹）具有影響力。但在 2020 年，中國的影響力激增，在撒哈拉以南的非洲和東南亞國家具有主導力量，迎頭趕上美國和歐洲。而在資本市場上，中國更是急起直追，截至 2021 年 5 月，上海證交所市值約 7.07 兆美元，高居全球第三大；深圳證交所約 5.34 兆美元，亦居全球第七大。

葉宇真指出，2021 年出台的「十四五」，是中國反制國際、「逆襲突破」的關鍵五年，肩負國內起飛與海外突破，尤其關鍵。「十四五」也是連接兩個百年目標的第一個五年，開局決定未來 20 年發展，因此「十四五」會是政策動能最強的五年， 政策支撐產業將成為投資主流。「十四五」以「消費、科技、綠色」升級為主軸，只要跟著政策、選對產業和趨勢，在中國股市的投資將大有可為。

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