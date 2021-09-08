台驊8月營收續創高 全年挑戰300億元

貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (8) 日公布 8 月合併營收衝上 36.94 億元，月增 9.71%，年增 191.9%，續創單月新高，累計前 8 月合併營收 208.24 億元，年增 134.28%，是台驊史上首度營收衝破 200 億元里程碑，法人認為，依目前海空運熱絡市況來看，台驊全年合併營收有望上看 300 億元規模。

台驊說明，在天災和 Delta 變種病毒影響下，全球港口和內陸運輸作業效率降低，造成塞港情況更惡化、艙位供給更稀缺，尤其適逢海運旺季，供需失衡持續推升海運價格上漲。

不過，台驊強調，得力於長期支持航商穩定貨源，已建立良好互助雙贏關係，並使用先進資訊系統及時取得稀缺艙位，除了擴大既有客戶業務合作，也開拓優質潛力新客戶，推升 8 月海運營收達 28.22 億元，年增 287.21%。

空運業務方面，台驊說明，由於中國貨機運輸量最高的口岸─上海浦東機場擴大實施防疫檢測和隔離規定，機場人力減少 30% 左右，迫使航空公司取消航班或暫停收貨因應，同時處在電子產品出貨旺季以及海轉空貨量增加，空運運價持續攀升，8 月空運營收達 5.18 億元，年增 58.33%。

鐵路業務方面，受到疫情和天災影響，鐵路物流作業效率同樣降低，8 月營收達 1.8 億元，年增 138.79%。

至於物流業務，由於中國消費需求強勁，帶動台驊內貿倉儲運輸業務持續穩定向上增長，8 月營收達 1.74 億元，年增 29.59%。