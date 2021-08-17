〈台驊股東會〉董座：投資頻繁進出「滾石不生苔」 陽明現增個人認超過600張

針對後續航運股市況，台驊投控 (2636-TW) 董事長顏益財認為，貨櫃航運展望樂觀，雖然近期股價波動較大，但長線仍看好，且「滾石不生苔」，當沖、隔日沖難賺到錢；而顏益財也以個人身分參與陽明 (2609-TW) 現增，且張數超過外傳的 600 張。

顏益財表示，公司投資陽明是策略性考量，先前基於策略合作，有參與陽明私募、現增，這次放棄參加現增，是因為定價時陽明股價剛好在高點，顧及股東權益不認；雖然長期看好，但針對公司持有的航運股，還是會在適當時機處分調節，其中陽明私募股預計到明年就可以公開發行。

顏益財先前看好貨櫃三雄股價，喊出「一張不賣奇蹟自來，反向加碼綿延不絕」後，貨櫃三雄股價飆漲，一席話也被許多投資人奉為圭臬，外界也關注他如何看待未來貨櫃三雄股價走勢。

顏益財表示，目前貨櫃三雄股價走勢跟國際行情有點脫鉤，主要是買航運股在國內快變成一種全民運動，幾乎是人手一股成為常態，加上本土及外資法人的利多利空消息交雜，加劇短線股價波動。

在這環境下，顏益財認為，當沖、隔日沖等短線頻繁進出很難賺得到錢，還是必須要長期投資；就個人持股方面，他透露，去年過年在低檔時有加碼航運持股，也有參與陽明今年的現增案，且張數超過外傳 600 張，外界粗估他個人陽明持股已破千張。