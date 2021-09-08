當拉積都不啦嘰時，中小型股就悲哀

行情一波波，漲幅一浪浪，沒幾天指數反彈 1385 點，果如預期在日 KD 死亡交下出現大跌，一再跟鉅亨網讀者強調叮嚀，行情不對勁了，希望有幫到大家 (節目一定要訂閱，並開啟小鈴鐺，花幾分鐘時間看一下，覺得亂講，再退訂，最好是連看前幾集，去對照，節目內容的誠信)

今日節目參考:

https://youtu.be/WHBvrNoz0tY

今天指數跌破季線！# 聯電、# 南電、# 國巨 貢獻不少！

而 #(3673-TW)TPK #(2108-TW)南帝 #(1440-TW)南紡 #(6269-TW)台郡 #(6414-TW)樺漢 #(2474-TW)可成 #(3008-TW)大立光 股價紛紛面臨破低，#(3530-TW)晶相光 (CIS 概念股) 急跌後，帶動 #(6271-TW)同欣電同步下跌！投資人苦不堪言，申訴無門，新裡之苦，啞巴吃黃蓮，是單純因為【周選擇權結算】嗎? 還是因為【疫情】呢?

#永誠投顧徐照興分析師 表示！目前能幫忙台股的，只剩下美國 NASDAQ 了 (目前還有幸黃金交叉)，而鎖定的標的，會在 #蘋果 和 #TESLA，而台股加權日 KD 死亡交叉、週 KD 黃金交叉，月 KD 死亡交叉，定義為(16248 到 18034 的區間盤)，若以二分法來看(中值在 17141) 在成交量遲遲無法放大下，上次文章就反覆叮嚀，接近區間上緣，應站在賣方，甚至放空，沒有幾天馬上印證

◆電動車電池概念股

#美琪瑪 (4721-TW) 不用說，就是指標股，筆者曾經在節目說過，這裡就是關鍵，回測 8 月 17 日上影線是關鍵，這裡不能再破，守住，還有機會，若破，將會補跌，若最強指標股都撐不住，其他相關概念股恐加速補跌！

而先前強調要避開的面板股: 在面板報價下跌下，股價雖短線沒有破低，但安全距離似乎也還沒拉開，要做多的話可先緩緩，同時間的驅動 IC: #(3545-TW) 敦泰、#(4961-TW) 天鈺、#(3034-TW) 聯詠、#(8016-TW) 矽創，卻持續破低，9 月份不要一直被【無腦多大師】騙去幫別人做帳，而應該提防大戶及投信結帳，不要當落入叢林的小白兔，被賣了，還幫人數鈔票，每天及時叮嚀，您一定要來，覺得筆者跟其他分析或媒體一樣瞎唬爛的話，您可直接退訂

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#不鏽鋼族群或許可留意 ，今日報價續漲，相關概念股已整理在 FB 社團，有需要的讀者，可再自行加入搜尋 (不鏽鋼概念股)，目前報價雖有下跌，但還在可接受範圍！

大部分財經媒體不管是報章雜誌，或是電視 + YOUTUBE，大都報喜不報憂，但怎麼可能股票只漲不跌，行情永遠是變化多端，始終要不斷檢視，需要尋求協助的話可用以下任何的連結，都可找到筆者

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本公司所推薦分析之個別有價證券

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