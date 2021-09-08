越南停工 儒鴻、廣越8月營收下滑 需求遞延至Q4

受到南越停工影響，成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收 25.45 億元，月減 26.6%，年增 24.7%；羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 8 月營收 14.41 億元，也月減 16.4%、年減 20.5%。

儒鴻先前預估，越南停工將影響 8 月布的營收 1.3-1.5 億元，影響成衣 10-12 億元，實際營收結出來也符合公司預期，累計儒鴻前 8 月營收 240.15 億元，年增 47.8%。

儒鴻表示，雖然目前產能收到停工影響，整體供給吃緊，但客戶庫存偏低，也接受遞延出貨，並沒有看到砍單的狀況，只有少部分訂單真的無法生產，才會主動跟客戶討論將訂單轉出。

廣越 (4438-TW) 同樣受到疫情停工影響，8 月營收雙減，不過除了越南外，目前中國廠及約旦廠出貨維持暢旺；累計前 8 月營收 81.14 億元，年減 5.7%。

廣越表示，第三季過往是傳統羽絨衣旺季，但今年因為越南疫情因素，導致訂單遞延至第四季，預計今年第四季營收將向上，更可望追回第三季少掉的營收，全年營收展望維持不變，毛利率則可望較去年提升。