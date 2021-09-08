佳凌出貨遞延 8月營收1.11億 創14個月新低

光學元件廠佳凌 (4976-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收爲 1.11 億元，創 14 個月來新低，月減 5.98%，年減 19.08%，累計 2021 年前 8 月營收 11.43 億元，年增 62.09%。佳凌預估，出貨遞延的現象會在第四季趨緩。

佳凌董事長劉嘉彬指出，由於疫情反覆造成東南亞地區生產的影響，加上半導體、被動元件缺料不利因素，造成出貨遞延，但目前接獲的訂單還在，希望最快在第四季，緩和不利因素。

佳凌今年也完成辦理現金增資案並完成募集 12.2 億元，規劃 2021-2022 年完成導入廠區元件自動化生產設備、並進入高自動化，目標 2024 年可組裝光達 (LiDAR) 產品，該年嘉義大埔美廠區也將進入第二期擴廠。

佳凌指出，朝向與全球 6 大光達系統廠商合作，未來車輛自駕應用在各國政府的推動之下，有高度成長空間，今年上半年佳凌消費電子產品比重 51%，車用 23%，預估 2021 年底或明年初，消費電子產品約降至 45%，車用提高到約 30% 的比重。

佳凌上半年稅後純益 4167 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.36 元。