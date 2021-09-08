特斯拉中國8月銷量大幅反彈 本地銷售成長近50%

據中國乘聯會周三 (8 日) 公布數據，特斯拉 (TSLA-US) 在中國生產的汽車本土銷量上月反彈，較 7 月份成長了近 50%。

特斯拉在美股盤前小漲約 0.6%

乘聯會指出，特斯拉 8 月銷售 44264 輛中國製電動車，其中出口占 31379 輛，整體銷量較 7 月份的 32968 輛增長 34%。

與上個月數據相比，最大的變化來自本地銷量。特斯拉在中國國內出貨量達 12885 輛，較 7 月份的 8621 輛成長近 50%，7 月在本地的銷量較 6 月暴跌 69%。

特斯拉的銷量成長，很大程度受益於 7 月所推出，更便宜、續航里程更低的中國製造 Model Y。其較低的價格，使該車有資格獲得政府補貼，從而使價格降至 42600 美元， 比遠程的 Model Y 價格要低約 20%。

特斯拉在中國仍面臨激烈競爭，乘聯會數據顯示，包括小鵬、理想和蔚來等「造車新勢力」，也繳出良好的銷售成績。理想 7 月份交付了 9433 輛汽車，小鵬 7214 輛，蔚來 5880 輛。整體 8 月新能源乘用車批發銷量達到 30.4 萬輛，年增 202.3%，月增 23.7%。