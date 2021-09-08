美國內需續強 大成鋼、大國鋼8月營收同創單月新高

大成鋼 (2027-TW) 受惠美國經濟持續復甦，加上鋁、鎳價上漲支撐，鋁捲板及不鏽鋼量價維持高檔，8 月營收 88.66 億元，月增 5%、年增 83%；子公司扣件通路商大國鋼 (8415-TW) 同樣受惠扣件需求及價格續向上，8 月營收也以 24.44 億元創單月新高。

美國國內鋁捲板本來就供不應求，且美國對 18 個進口國課徵反傾銷後，在經濟復甦下，推升供需更加緊俏；加上大成鋼二大產品線鋁捲板、不鏽鋼的上游原料鋁、鎳大漲，推升營收向上續攻高，累計大成鋼前 8 月營收 637.94 億元，年增 68.5%，同寫歷史最佳。

此外，近期全球最大鋁土礦供應商幾內亞發生政變、鋁主要供應國的中國也規劃減產，導致鋁價飆漲，一度衝上十年高點，市場看好，後續在供給吃緊下，鋁價將緩步墊高，可望大成鋼推升鋁捲板報價及利差向上。

看好市場需求，大成鋼也規畫在美國德州廠建新廠擴產，並辦理現增 35 萬張充實資金，若以每股發行價 43 元計算，全數發行可取得 150.5 億元的資金。

而大國鋼同樣受惠美國經濟復甦、鋼價走揚，帶動營收狀況持續好轉；累計大國鋼前 8 月營收 142.49 億元，年增 35.8%，也是歷史新高。