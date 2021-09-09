長榮將斥資逾260億元 再訂24艘新船

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 8 日宣布，董事會決議訂造 24 艘全貨櫃輪，交易總金額約落在 9.58-10.98 億美元間 (約新台幣 268-307 億元)，此為長榮今年以來第三次公告造船。

長榮說明，此次訂造船舶，預計將購入 2 艘 1800 TEU、11 艘 2300 TEU 和 11 艘 3000 TEU 全貨櫃輪，單位價格落在 2800-5100 萬美元間，不同船型將投放在不同的航線。

長榮今年以來已三度公告造船計畫，分別是 3 月下旬訂造 20 艘 15000 TEU 全貨櫃輪，8 月上旬再訂造 20 艘 15000 TEU 全貨櫃輪，此次又訂造 24 艘全貨櫃輪，顯然高度看好後市對海運運輸的需求。

除了訂造新船，長榮今年已迎來 1 艘 2.4 萬 TEU 的新船，預計年底前將再交付 3 艘，在海運市場一艙難求之際，如虎添翼。

而受惠於運價飆漲，長榮同步公布 8 月合併營收衝上 500.22 億元，月增 9.03%，年增 164.79%，創下單月營收衝破 500 億元的新里程碑，累計前 8 月合併營收 2858.2 億元，年增 131.72%。