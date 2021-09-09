Fed卡普蘭：9月就業仍受Delta病毒影響 未因此改變Taper預期

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 周三 (8 日) 表示，儘管 8 月非農就業報告大幅低於市場預期，但他仍主張聯準會 (Fed) 盡快宣布縮減購債 (Taper) 計畫，放緩每月 1200 億美元的債券購買速度。

卡普蘭一直是縮減購債的支持者，他表示：「我將持續仔細地觀察經濟發展。目前經濟並未看到任何本質上的變化，我主張聯準會應在 9 月利率會議上宣佈縮減購債，並且很快實施，也許從 10 月開始。」

此外，卡普蘭並未對 8 月就業數據到驚訝，他認為就業疲弱的部分原因是 Delta 變種病毒所引起，這對觀光、旅遊業產生影響，減緩第三季美國經濟成長。

卡普蘭預計：「9 月可能還會有另一份疲弱的就業報告，但經濟應該會在第四季內復甦，整體經濟仍繼續復甦，過程中不免時好時壞，目前只是處於短期低潮而已。」

自疫情爆發至今，聯準會每月購買 800 億美元的美國國債和 400 億美元的抵押貸款證券，以維持長期低利率，並支持消費者需求。

隨著疫情逐漸趨緩、美國經濟復甦，7 月以來聯準會官員便持續討論放慢購債速度。市場經濟學家認為聯準會可能會在 9 月縮減購債計畫，但 8 月疲弱的就業數據導致許多人預測該計畫恐將延後實施。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周三表示，他希望在逐漸縮減購債計畫之前再觀察更多就業數據，儘管今年仍可能開始縮減購債。同時間，聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 則敦促聯準會加速縮減購債。