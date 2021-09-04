 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

8月非農大爆冷！美國秋季壞訊號浮現 Fed縮減購債不確定性提高

鉅亨網編譯羅昀玫
8月非農大爆冷！揭露美國秋季壞訊號 Fed縮減購債不確定性提高 (圖片：AFP)
8月非農大爆冷！揭露美國秋季壞訊號 Fed縮減購債不確定性提高 (圖片：AFP)
Tag
美國就業市場勞動力市場美市病毒疫情變種病毒鮑爾拜登通膨停滯性通膨供應鏈需求零售消費鴿派Taper縮減購債全球央行年會FOMC

美國 8 月非農就業數據大爆冷，週五 (3 日) 華爾街分析師指出，美國經濟在秋季的壞訊號浮現，而且聯準會 (Fed) 縮減購債不確定性提高。

美國勞工部週五 (3 日) 公布 8 月非農新增就業 23.5 萬人，遠遜市場預期，創今年 1 月以來最差表現，失業率則降至疫情爆發以來新低，報 5.2%，符合市場預期。

無論是華爾街分析師還是美國總統拜登都指出，8 月非農就業報告遠遜預期，主因是 Delta 變種病毒引發疫情反撲，拖累美國經濟復甦。

8 月非農就業報告：

  • 新增非農就業報 23.5 萬人，預期 78.7 萬人，前值自 94.3 萬人上修至 105.3 萬人
  • 失業率報 5.2%，預期 5.2%，前值 5.4%
  • 平均每週工時報 34.7 小時，預期 34.8 小時，前值 34.8 小時
  • 平均每小時薪資年增率報 4.3%，預期 4.0%，前值 4.0%
  • 平均每小時薪資月增率報 0.6％，預期 0.3%，前值 0.4%
  • 勞動參與率報 61.7％，前值 61.7%

招聘網站 Indeed 經濟研究主任 Nick Bunker 說，今天的就業報告上寫滿了 Delta 疫情，很明顯，最近疫情反撲對勞動力市場是一場狂烈的逆風，儘管風還沒有大到阻止一切進展。

A
8 月非農就業報告遠遜預期，是因為 Delta 變種病毒引發新冠疫情反撲，連帶拖累美國經濟復甦。 (圖片：AFP)

State Street Global Advisors 策略師 Michael Arone 表示，非農數字令人非常失望，很明顯，Delta 變種病毒對經濟產生負面影響。

拆解非農報告中的意外數據

AFL-CIO 首席經濟學家，霍華德大學經濟學教授 William Spriggs 提到，休閒與飯店業淨新增就業居然為零、而不是放緩，這令人大感意外。另外，更多的學校開學了，原本預計學校餐廳、工作人員、警衛及 2020 年 2 月失去的所有工作都應該會回來，但數據卻沒有反映出來。

A
非農報告顯示，休閒與飯店業淨新增就業為零，零售業和餐飲業大幅裁員。 (圖片：AFP)

Spriggs 還提到，黑人失業數字只是對勞動力市場歧視的殘酷提醒，幾乎是白人失業率的 2 倍。

Spriggs 補充，美國逾半數州停發額外失業補助津貼，加上 Delta 肆虐，民間消費急劇下降，相應地造成零售業和餐飲業大幅裁員。

美國經濟復甦放緩 美國秋季浮現壞訊號

他預估，人們希望美國能持續在勞動力市場上表現出強勁的趨勢，但不幸的是，美國未達到，這是一個顯著的經濟放緩。未來所有的州將停發失業補助津貼，消費將直線崩跌，這是進入秋季的壞訊號。

Spriggs 預測，目前這似乎重現 1970 年代所經歷的停滯性通膨，當時經濟正在放緩，但通膨正在升溫，這很難解決，而且現在比以前更難解決，因為現在不是美國供應問題，而是與病毒相關的全球供應鏈問題。

他還表示，物價上漲但需求下降的問題很難解決，這將是今年秋天的另一個挑戰。

聯準會 Taper 時程表不確定提高

包括聯準會主席鮑爾在內的許多 Fed 官員都表示，7 月的利率會議上，他們研判 Fed 已達到通膨目標的門檻，但他們正在等待關鍵就業數據的進一步進展。

Fed 主席鮑爾上月底發表全球央行年會演說，他提到：「FOMC 7 月利率會議上，我和大多數參與者指出，如果經濟發展如預期那樣廣泛，認為今年開始降低資產購買的速度可能是合適的。」

華爾街認為，非農報告讓 Fed 開始縮減購債 (Taper) 那看似明確的路徑複雜化。

Michael Arone 稱，休閒與飯店業沒有增加任何工作，而零售業和餐飲業分別大幅裁員。投資者將得出結論，也許這將使 Fed 進一步推遲縮減購債的時間，市場可能對此沒有意見。

貝萊德 (BlackRock Inc.) 基本固定收益部投資長 Rick Rieder 稱，非農報告應該會讓  Fed 的鴿派為「推遲」宣布縮減購債計畫提供了一些理由。

相關新聞