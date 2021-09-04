8月非農大爆冷！美國秋季壞訊號浮現 Fed縮減購債不確定性提高

美國 8 月非農就業數據大爆冷，週五 (3 日) 華爾街分析師指出，美國經濟在秋季的壞訊號浮現，而且聯準會 (Fed) 縮減購債不確定性提高。

美國勞工部週五 (3 日) 公布 8 月非農新增就業 23.5 萬人，遠遜市場預期，創今年 1 月以來最差表現，失業率則降至疫情爆發以來新低，報 5.2%，符合市場預期。

無論是華爾街分析師還是美國總統拜登都指出，8 月非農就業報告遠遜預期，主因是 Delta 變種病毒引發疫情反撲，拖累美國經濟復甦。

8 月非農就業報告：

新增非農就業報 23.5 萬人，預期 78.7 萬人，前值自 94.3 萬人上修至 105.3 萬人

失業率報 5.2%，預期 5.2%，前值 5.4%

平均每週工時報 34.7 小時，預期 34.8 小時，前值 34.8 小時

平均每小時薪資年增率報 4.3%，預期 4.0%，前值 4.0%

平均每小時薪資月增率報 0.6％，預期 0.3%，前值 0.4%

勞動參與率報 61.7％，前值 61.7%

招聘網站 Indeed 經濟研究主任 Nick Bunker 說，今天的就業報告上寫滿了 Delta 疫情，很明顯，最近疫情反撲對勞動力市場是一場狂烈的逆風，儘管風還沒有大到阻止一切進展。

8 月非農就業報告遠遜預期，是因為 Delta 變種病毒引發新冠疫情反撲，連帶拖累美國經濟復甦。 (圖片：AFP)

State Street Global Advisors 策略師 Michael Arone 表示，非農數字令人非常失望，很明顯，Delta 變種病毒對經濟產生負面影響。

拆解非農報告中的意外數據

AFL-CIO 首席經濟學家，霍華德大學經濟學教授 William Spriggs 提到，休閒與飯店業淨新增就業居然為零、而不是放緩，這令人大感意外。另外，更多的學校開學了，原本預計學校餐廳、工作人員、警衛及 2020 年 2 月失去的所有工作都應該會回來，但數據卻沒有反映出來。

非農報告顯示，休閒與飯店業淨新增就業為零，零售業和餐飲業大幅裁員。 (圖片：AFP)

Spriggs 還提到，黑人失業數字只是對勞動力市場歧視的殘酷提醒，幾乎是白人失業率的 2 倍。

Spriggs 補充，美國逾半數州停發額外失業補助津貼，加上 Delta 肆虐，民間消費急劇下降，相應地造成零售業和餐飲業大幅裁員。

美國經濟復甦放緩 美國秋季浮現壞訊號

他預估，人們希望美國能持續在勞動力市場上表現出強勁的趨勢，但不幸的是，美國未達到，這是一個顯著的經濟放緩。未來所有的州將停發失業補助津貼，消費將直線崩跌，這是進入秋季的壞訊號。

Spriggs 預測，目前這似乎重現 1970 年代所經歷的停滯性通膨，當時經濟正在放緩，但通膨正在升溫，這很難解決，而且現在比以前更難解決，因為現在不是美國供應問題，而是與病毒相關的全球供應鏈問題。

他還表示，物價上漲但需求下降的問題很難解決，這將是今年秋天的另一個挑戰。

聯準會 Taper 時程表不確定提高

包括聯準會主席鮑爾在內的許多 Fed 官員都表示，7 月的利率會議上，他們研判 Fed 已達到通膨目標的門檻，但他們正在等待關鍵就業數據的進一步進展。

Fed 主席鮑爾上月底發表全球央行年會演說，他提到：「FOMC 7 月利率會議上，我和大多數參與者指出，如果經濟發展如預期那樣廣泛，認為今年開始降低資產購買的速度可能是合適的。」

華爾街認為，非農報告讓 Fed 開始縮減購債 (Taper) 那看似明確的路徑複雜化。

Michael Arone 稱，休閒與飯店業沒有增加任何工作，而零售業和餐飲業分別大幅裁員。投資者將得出結論，也許這將使 Fed 進一步推遲縮減購債的時間，市場可能對此沒有意見。

貝萊德 (BlackRock Inc.) 基本固定收益部投資長 Rick Rieder 稱，非農報告應該會讓 Fed 的鴿派為「推遲」宣布縮減購債計畫提供了一些理由。