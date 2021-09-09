暗示明年將升息 英國央行總裁：收緊政策的最低門檻已經達到

英國央行 (BoE) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 周三 (8 日) 表示， 英國已經達到收緊貨幣政策的最低門檻，這番談話強化了明年升息的可能性。

貝利向國會發表談話時說，在 8 月決策會議中，對於英國經濟是否已經消除閒置產能、並「持續」滿足 2% 通膨目標，貨幣政策委員會 (MPC) 的八名成員意見各半，同意已經達到最低門檻者和反對者勢均力敵。

BOE 先前表示，直到這些目標達成之前，貨幣政策將保持不變。該行副總裁 Dave Ramsden、Ben Broadbent 都站在同意這一方。

貝利說，他自己也站在認為同意的那一邊，但強調達到最低門檻不代表需要立即收緊政策。主要是因為經濟前景仍有不確定性，而且受到 Delta 病毒擴散影響，英國的經濟反彈「進入高原期」(is plateauing)。

近期數據的確顯示，英國經濟成長逐漸失速，解封帶來的提振效應正在遞減。英國央行上個月把隊第 3 季國內生產毛額 (GDP) 的成長預估調降到約 3%，Delta 病毒是其中一個理由。

英國央行 8 月開會把基準利率保持在 0.1%，但警告未來幾年將有必要適度升息。