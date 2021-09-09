〈陸港盤後〉礦類股走揚帶旺上證收高 遊戲股崩跌拖累恒指收黑

周四 (9 日)A 股三大指數開盤漲跌互見，而在物價數據公布後，由於 PPI 超出預期，加上西非國家出現政變導致鋁價格飆漲，帶動原物料類股走揚，支撐上證由黑翻紅。

另一方面，網科及半導體類股下挫，影響創業板走勢，其在早盤開高後立即下滑，但終場仍保持在平盤之上。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.43 兆元，較前一交易日成交金額下滑 3%，目前 A 股成交金額已連續 37 個交易日破兆。

港股方面，受到騰訊 (700-HK) 及網易 (9999-HK) 等網遊股遭到中國政府約談的利空影響，恒指開低後一路走低，終場幾乎收在今日最低點。

中國遊戲廠被約談，即便內容與之前中國政府要求針對未成年問題要加以管制相同，但在中國政府平靜幾周後的新動作，又再度喚醒投資人負面情緒，網科族群全面崩跌，當中以遊戲概念股跌勢最兇。

臨近尾盤又有媒體爆出，中國政府將暫停新的網遊審核，目前不清楚暫停將持續多久時間，而中國現階段的首要任務是減少新遊戲的上市數量。該消息一出，遊戲類股再出現一波急跌走勢，市值王騰訊都一度重挫逾 9%。

終場網易崩跌 11%、嗶哩嗶哩 (9626-HK) 重挫 8.9%、騰訊大跌 8.5%、快手 (1024-HK) 狂跌 6.9%。

資料來源: 鉅亨網





截至收盤，上證綜指漲 0.49%，報 3693.13 點；科創 50 指數跌 0.75%，報 1402.19 點；深證成指漲 0.07%，報 14698.53 點；創業板指漲 0.06%，報 3221.94 點。

恒生指數大跌 2.3%，報 25716 點、恒生科技指數崩跌 4.52%，報 6560.39 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 26.15 億元，其中滬股通買超人民幣 24.23 億元，深股通買超人民幣 1.92 億元。

法人觀點

國盛證券認為，目前上證試圖突破 3731 點前高壓力，在「元宇宙」新話題聚焦人氣，及滬深兩市成交量能持續 37 天破兆人民幣的作用下，可望透過震盪整理方式蓄勢突破壓力區。

投資操作上，短線可繼續關注充滿業績想像空間的虛擬現實「元宇宙」，同時農曆年關後持續回檔的族群，如食品飲料、代糖概念等，整體配置以均衡為主。

