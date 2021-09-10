〈新股IPO〉曠視科技登陸科創板申請通過 上市差一步

周四 (9 日) 晚間上海證券交易所科創板上市委員會公布 2021 年第 66 次審議會議，會中公布中國 AI 企業曠視科技科創板 IPO 上市核准通過，成為中國「AI 四小龍」中第二家登陸科創板的公司。

曠視科技這次上市的承銷商為中信證券，計劃公開發行不超過 2.53 億份 CDR(Chinese Depository Receipt，中國存托憑證)，計劃募資人民幣 60.18 億元。

這次所募資金將用於該公司主業相關的項目及營運資金；當中人民幣 22 億元將投入基礎研發中心建設項目，人民幣 11.21 億元擬用於 AI 視覺物聯網解決方案，人民幣 5.8 億元用於智慧型機器人領域，人民幣 8.56 億元用於感測器方面，人民幣 12.6 億元將用於補充流動資金。

曠視科技成立於 2013 年 1 月 30 日，是一家聚焦物聯網的 AI 企業，以物聯網作為落實 AI 的場域，透過構建完整的 AIoT 產品體系，面向消費物聯網、城市物聯網、供應鏈物聯網三大核心場景提供經驗證的行業解決方案，實現 AI 商業化。

(圖片: AFP)

曠視科技公開說明書顯示，曠視科技 2018～2020 年的營收分別為人民幣 8.54 億元、人民幣 12.60 億元和人民幣 13.91 億元。2021 年上半年，營收達人民幣 6.69 億元，年增 91.14%，

而曠視科技三大主業為消費物聯網 (雲端 SaaS 類、移動終端類)、城市物聯網、供應鏈物聯網。其中城市物聯網，為客戶提供包括專業軟體、各類雲端伺服器及智慧感測器等模組的城市物聯網解決方案，其所佔營收比重最高，2017～2020 年比重分別為 52.18%、63.56%、65.99%、64.35%。

獲利方面，2018～2021 年上半年淨虧損分別達人民幣 28 億元、人民幣 66.43 億元、人民幣 33.26 億元和人民幣 18.58 億元。

關於虧損曠視科技解釋稱，一方面主要是優先股公平價值變動，另一方面主要是公司作為 AI 領域的創新企業，尚處於產業發展初期，因此需要大量投入資源應用於系統層、演算法層、作業系統及 AI 重新定義硬體的研究，同時在業務拓展方面也加大投入。

曠視科技在 2018 年～2020 年的研發支出分別為人民幣 6.06 億元、人民幣 10.35 億元和人民幣 9.99 億元，分別占營收的 70.94%、82.15% 及 71.87%。

