〈商品報價〉運價不振 BDI續跌2%至3周新低

散裝船運價持續下滑，波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (8 日) 續跌 89 點，或 2.4% 至 3618 點，創 3 周以來新低，連續第七個交易日收黑。

BDI 指數 8 月衝上 11 年新高，儘管最近有所回落，但仍處高檔。貿易協會 BIMCO 首席航運分析師 Peter Sand 指出，乾散貨將進入旺季，市場看起來很有希望。而港口壅塞與疫情導致的航運限制，可能繼續損耗運力進而支撐散裝航運的收益，預計強勁的走勢可維持到 2022 年。

海岬型運費指數 (BCI) 下挫 205 點，或 4.03% 至 4886 點，創 3 周以來最低；平均日租金減少 1702 美元至 40518 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 小跌 23 點，或 0.66% 至 3473 點；平均日租金下降 208 美元至 31260 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走低 45 點，或 1.38% 至 3211 點。

鐵礦砂部分，鐵礦砂部分，天津港進口價跌 3.48% 至 133.1 美元，自 7 月中旬的高點滑落 38%；連續月紐約鐵礦石續跌 4.19% 至 130.68 美元。

東海期貨表示，在粗鋼限產令之下，中國鐵礦砂中期需求已見頂，庫存問題也將有所緩解，鐵礦砂年底前仍有進一步下跌的空間。